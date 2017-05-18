DHA İSTANBUL - İSTANBUL BOĞAZI'NDA MARTILARIN YUNUS TAKİBİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK / İstanbul

İstanbul Boğazı'nda yunusların şovuna martılar da gökyüzünden eşlik etti.

İstanbul Boğaz'ında sabah saatlerinde yunus sürüsü kameralar tarafından görüntülendi. Deniz yüzeyine çıkıp dalan yunusların şovu yaklaşık 20 dakika boyunca aralıklarla sürdü. Yunusların yolculuğuna martılar da gökyüzünden eşlik etti. Karadeniz yönüne ilerleyen yunus sürüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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-Yunusların çıkıp dalması

-Boğazdan görüntü

-Genel ve detaylar

