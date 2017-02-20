DHA İSTANBUL - İSTANBUL BAROSU'NDAN BAŞSAVCIVEKİLİ KAYAFOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Haber : Serpil KIRKESER / İstanbul

İstanbul Barosu, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Cevdet Kayafoğlu hakkında, “Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

BARO YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “ Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Cevdet Kayafoğlu'nun Twitter hesabından 'Referandumda hayır diyeceklerin dikkatine: Vereceğiniz hayır oyu aynı zamanda PKK'ya destek oyudur. Haberim yoktu demeyin' şeklinde paylaşımda bulunduğu 18 Şubat 2017 tarihli gazetelerde haber yapılmıştır. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan anayasa değişikliğine ilişkin referandumda hayır oyu verecekleri PKK destekçisi olarak ilan etmek, hayır diyenleri terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, dolayısıyla Türk Ceza Kanunu anlamında terör örgütü üyesi ilan etmek, kişilerin siyasi düşüncesini değiştirmesini alenen zorlamak suçunu oluşturur“ denildi.

SORUŞTURMA AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Hesabında bu duyuruyu yapan bir Cumhuriyet Savcı vekili olup, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle bu suç işlenmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' başlıklı 115/1. Maddesinde '(1) Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan men eden kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' denilmiştir. 'Ortak Hüküm' başlıklı 119/1-e maddesinde ise '(1) Eğitim ve öğretimin engellenmesi, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, konut dokunulmazlığının ihlali ile iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçlarının, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılır denilmektedir. Yukarıda belirtilen olay nedeni ile şüpheli hakkında gerekli soruşturma yapılarak hakkında kamu davası açılmasını arz ve talep ederiz"