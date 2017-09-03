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DHA İSTANBUL - İSTANBUL'A DÖNÜŞLER BAŞLADI, TRAFİK YOĞUNLUĞU GÖZLENMİYOR

İdris TİFTİKÇİ / İstanbul Bayram tatilini memleketlerinde geçiren İstanbullular, dönüşe geçti. Bu saat itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu gözlenmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik yoğunluk haritası verilerine göre,...

DHA İSTANBUL - İSTANBUL'A DÖNÜŞLER BAŞLADI, TRAFİK YOĞUNLUĞU GÖZLENMİYOR

İdris TİFTİKÇİ / İstanbul
Bayram tatilini memleketlerinde geçiren İstanbullular, dönüşe geçti. Bu saat itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu gözlenmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik yoğunluk haritası verilerine göre, İstanbul'da yoğunluk yüzde 27 olarak görülüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde trafik biraz yoğun seyrediyor. Tatilcilerin dönüşüyle yoğunlaşabileceği beklenen Çamlıca Gişelerinde trafik akıcı görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Çamlıca Gişelerinden trafik görüntüsü

 

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