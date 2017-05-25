DHA İSTANBUL - İSLAM ÜLKELERİ FİNANS ZİRVESİ

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş,

"Fas'tan Endonezya'ya kadar olan coğrafyada İslam ülkelerinin neyi eksiktir? Dünyada hangi madenden bahsediyorsanız, onlar mutlaka İslam ülkelerinde bir yerde vardır. İnsan gücü bakımından ileriye gidiyoruz"

" Herşey var ama maalesef yanlışlıklar, özellikle ekonomi politikalarındaki yanlışlıklar dolayısıyla bu zenginliğin içerisinde, varlık içinde yokluk çekiyoruz. Bütün bunların hepsinin ortan giderilebilmesi, yeni bir ekonomi-politik perspektifi ortaya koymaktan geçiyor"

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen "İslam Ülkeleri Finans Zirvesi"nin açılışına katıldı.

"BİR EKONOMİK YARDIMLAŞMAYI VE DAYANIŞMAYI GEREKTİRİYOR"

Kurtulmuş konuşmasında, "Dünyada bu gücü elinde bulunduranlar, istedikleri kadar silah gücüyle, siyasi güçleriyle bu yapıyı sürdürmeye devam etsinler, bu yapı devam etmez. Dünyada bu kadar büyük nimetler varken, bu nimetlerin bu kadar gayriadil bir şekilde dağıldığı küresel ekonomik sistem, önce bal tutup parmaklarını yalanların o parmaklarını kırar, o parmaklarıyla balları tutamaz hale gelirler. Bunun için adaleti önce yeryüzündeki nimetleri paylaşmak noktasında yeniden gözden geçirmek zorundayız" dedi.

"Adalet, sadece mahkeme kapılarında görülen, adalet saraylarının kapısında yazan bir şey değildir" diyen Numan Kurtulmuş, "Adalet en başta insanların, insanlık aleminin tamamının herkese fazlasıyla yetecek bu nimetlerden daha iyi istifade edebileceği bir ekonomik yardımlaşmayı ve dayanışmayı gerektiriyor" diye konuştu.

"GÜNCEL OLARAK ELE ALDIĞIMIZ SORUNLAR FARKLI OLABİLİR"

Numan Kurtulmuş, "Küresel ölçekte böyle baktığımız şey, İslam ülkeleri olarak baktığımızda da farklı değildir. Belki aktörler farklı, konular farklı, güncel olarak ele aldığımız sorunlar farklı olabilir, ama İslam ülkelerinin de en temel sorunlarından birisi zenginlik eksikliği, insan gücü eksikliği, yeraltı kaynaklarının eksikliği değildir, İslam ülkelerinin en büyük eksikliği maalesef uzun on yıllar boyunca gelen bu sömürü düzeninin ortaya koyduğu şekilde iktisadi zenginliğin topluma yayılmış olmaması, sınıflar, gruplar arasındaki farklılıkların artık toplumsal çatışmaya dönmeye başlamış olmasıdır" dedi.

"VARLIK İÇİNDE YOKLUK ÇEKİYORUZ"

Kurtulmuş, "Fas'tan Endonezya'ya kadar olan coğrafyada İslam ülkelerinin neyi eksiktir? Dünyada hangi madenden bahsediyorsanız, onlar mutlaka İslam ülkelerinde bir yerde vardır. İnsan gücü bakımından ileriye gidiyoruz. Herşey var ama maalesef yanlışlıklar, özellikle ekonomi politikalarındaki yanlışlıklar dolayısıyla bu zenginliğin içerisinde, varlık içinde yokluk çekiyoruz. Bütün bunların hepsinin ortan giderilebilmesi, yeni bir ekonomi-politik perspektifi ortaya koymaktan geçiyor. Adaleti, gelir dağılımını ve varlığın hakça paylaşımını esas almayan bir ekonomik düzen yürümez. İslam ülkeleri adalete dayalı, varlığın hakça paylaşıldığı bir ekonomik düzen üzerinde yoğunlaşmak, mevcut durumda var olan bir takım adaletsizleri giderebilmek için sosyal politika tedbirlerini geliştirecek yeni adımları ortaya koymak, ekonomi-ahlak ilişkisini kurmak ve ahlaki temeller üzerinde bir ekonomik sistemi inşa etmek mecburiyetinde." ifadelerini kullandı.

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