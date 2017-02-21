DHA İSTANBUL- "ISLAK İMZA KUMPASI" DAVASI BAŞLADI (1)



Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Ergenekon Davası'na delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinde CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in ıslak imzası bulunduğu iddia edilerek kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin açılan dava başladı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu ile eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce'nin bulunduğu 15'i tutuklu 18 sanık katıldı. Şikayetçiler Dursun Çiçek ve Serdar Öztürk de duruşmada hazır bulundu. Dursun Çiçek'in avukatlığını kızı irem Çiçek üstlendi. Duruşma kimlik sorgularının tamamlanmasının ardından iddianame okunmasıyla devam ediyor.

18'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Aralarında emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu ile eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Haluk İnce'nin bulunduğu 15'i tutuklu 18 sanığın "Terör örgütü üyeliği" ve "Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma " suçlarından 8,5'er yıldan 18'er yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

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-Dursun Çiçek ve kızı İrem Çiçek mahkeme salonu önünde beklerken