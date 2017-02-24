DHA İSTANBUL- İŞADAMI MEHMET KAZANCI'NIN OĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

* 34 yaşında ölen Metin Kaan Kazancı'nın tabutuna Beşiktaş bayrağı örtüldü.

* Çok sayıda ünlü isim cenazeye katıldı.



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL -

İşadamı Mehmet Kazancı'nın oğlu Metin Kaan Kazancı, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'nin büyük enerji şirketlerinden Aksa Enerji'nin bağlı bulunduğu Kazancı Holding'in ortağı Mehmet Kazancı'nın oğlu Metin Kaan Kazancı, 7 yıldır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. 2009 yılında İstanbul'da trafik kazası geçiren Metin Kaan Kazancı, uzun süre yoğun bakımda kaldı. Tedavisine Almanya'da devam eden 34 yaşındaki Metin Kaan Kazancı, tek akciğerle yaşamını sürdürdüğü için kazanın ardından ağır bir tedavi süreci geçirmişti.

TABUTA BEŞİKTAŞ BAYRAĞIYLA ÖRTÜLDÜ

Metin Kaan Kazancı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Baba Mehmet Kazancı cami girişinde taziyeleri kabul etti. Annesi Beşiktaş bayrağı örtülen tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Cenazeye ailenin yanı sıra, İşadamı Nihat Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, eski futbolculardan Rüştü Reçber, Mehmet Özdilek, Rıdvan Dilmen, Ali Gültekin de katıldı.

Metin Kaan Kazancı'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Baba Metin Kazancı'nın taziyeleri kabul etmesi

-Cenazenin görüntüsü

-Tabutun üzerindeki Beşiktaş bayrağı

-Anne Esin Kazancı'nın tabuta sarılarak ağlaması

-Dua etmesi

-Dede Ali Metin Kazancı'nın görüntüsü(tekerlekli sandalyede)

-Cenazeye gelenlerden görüntü

-Cenaze namazının kılınası

-Genel ve detay görüntüler