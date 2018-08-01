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DHA İSTANBUL - İNTİHAR ETMEK İSTEYEN GENÇ 3 SAATTE İKNA EDİLDİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - SARIYER'de sevgilisiyle tartıştıktan sonra başına silah dayayarak etmek Eren B. (28) polisi alarma geçirdi. Eren B.'yi müzakereci polis 3 saatte ikna ederek intihardan vazgeçirdi. Ayazağa Yeni...

DHA İSTANBUL - İNTİHAR ETMEK İSTEYEN GENÇ 3 SAATTE İKNA EDİLDİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - SARIYER'de sevgilisiyle tartıştıktan sonra başına silah dayayarak etmek Eren B. (28) polisi alarma geçirdi. Eren B.'yi müzakereci polis 3 saatte ikna ederek intihardan vazgeçirdi.
Ayazağa Yeni Mezarlık Yolu'nda saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre sevgilisiyle tartışan Eren B. üzerinde bulunan silahı başına dayadı. Bir iki el havaya ateş ettiği ileri sürülen Eren B. uzun süre otomobilin içerisinde bekledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile Özel Harekat polisleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bu sırada Eren B.'nin intihar girişiminde bulunduğunu öğrenen ailesi de olay yerine geldi. Kız kardeşi, annesi ve babası uzun süre Eren B.'yi ikna etmeye çalıştı ancak başaramadı. Polislerin operasyon için hazırlık yaptığını ve kendisine yaklaştığını gören Eren B. ekiplerin konumuna göre aracın yerini değiştirdi. 
MÜZAKERECİ 3 SAATTE İKNA ETTİ
Yanında kimseyi istemediğini söyleyen genci ikna etmek için olay yerine müzakereci polis getirildi. Yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmalarının ardından Eren B. aracından inerek teslim oldu. Olay yerindeki çalışmaların ardından Eren B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yeri
-İnşaat çalışanlarının duvarın kenarına sığınması
-Ailenin gelmesi
-Özel Harekat Polislerinin gelmesi
-Sağlık ekiplerinin gelmesi
-Polis köpeğinin gelmesi
-İkna çabaları
-İkna edilip gözaltına alınması
-Genel ve Detay görüntüler

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