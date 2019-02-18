DHA İSTANBUL- İMAMOĞLU'NDAN TÜSİAD'A ZİYARET

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK- Onur MERİÇ, Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,()

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, TÜSİAD'ı ziyaret etti. Burada kısa bir konuşma yapan İmamoğlu; "Bu seçim öncesi bir ziyaret değil sadece, yönetmeye talip olduğumuz şehrin yönetim sürecinde de sürdürülebilir bir ilişkiyi nasıl kuracağımızın bir ön buluşması da diyebiliriz" dedi.

31 Mart seçimleri öncesi ziyaretlerini sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğu'nun bugünkü durağı Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) oldu. TÜSİAD'ın Beyoğlu'nda bulunan yönetim binasına saat 12.00'da gelen İmamoğlu'nu, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik kapıda karşıladı. Daha sonra kameralar karşısına geçen ikili kısa bir açıklama yaptı.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, "Genel seçimlerde ve yerel seçimlerde ilgili siyasi parti liderlerimizi ağırlamak benimsemiş olduğumuz bir gelenek. Bugün de CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu ağırlamaktan ayrıca memnunuz. Tabii bildiğiniz gibi İstanbul dünyanın en kıymetli şehirlerinden biri. İstanbul'u yönetmekle Türkiye'yi yönetme arasında önemli bir bağlantı var. İşin ekonomi bacağından kültür sanat bacağına kadar İstanbul, Türkiye ve bölgemiz için çok önemli. O yüzden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da bir o kadar değerli bir sorumluluk. Bu şehrin genel anlamda son yıllarda daha öne çıkan problemleri bir hayli fazla. Özellikle tarihi bize miras olan siluetin gerçekten beton bloklarla bozulması, yeşil alanlarımızın azalması, adeta İstanbul'un akciğer solunum yollarında bir sıkıntı olduğu konusunda dikkatimizi çekiyor. Tabii artan nüfus, göçler ve deprem riski yine İstanbul'daki sorunlar anlamında konuşacağımız konular arasında."

"DURAN BİR ŞEHİR DEĞİL, AKAN BİR ŞEHİR İSTİYORUZ"

Bilecik konuşmasının devamında, "Dijital çağı yakalarken akıllı bir şehir kapsamında ne gibi projeler var bunları da konuşacağız. İstanbul'u sevmek için binlerce neden var. Acaba İstanbul'da sıkıntı çektiğimiz ne gibi konular var, dediğimiz zaman trafik akla geliyor. Bunu da yine çözümleri konusunda konuşmak istediğimiz konuların başında geliyor. Çünkü bizde bu şehirde yaşayan insanlar olarak, duran bir şehir değil, akan bir şehir olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı

"BİRÇOK KONUYU KONUŞACAĞIZ VE GÖRÜŞLERİNİ ALACAĞIZ"

Ekrem İmamoğlu da şöyle konuştu:

"TÜSİAD ülkemizin çok değerli bir kuruluşudur. Türkiye'mizin çok kıymetli iş insanlarının birada olduğu ve ekonomi, Türkiye'nin farklı sorunlarına gerektiğinde temas eden, bizim de takip etmekten keyif aldığımız değerli bir kurumumuz. Sayın başkan İstanbul'a dair beklenti ve sorunlarla ilgili birtakım dokunuşlarda bulundu. Tabii geniş anlamda yönetim kurulu ile ilgili bu konuları uzun uzun konuşmak istiyoruz. Zira iki kavram bizim için çok kıymetli. Bunlar katılımcılık ve şeffaflık. Bu noktada TÜSİAD gibi bir kurumun, İstanbul'un sorun ve çözümü konusunda farklı modellerle çokça içinde olması gerektiğini düşündüğüm kurumlardan birisi. Bu seçim öncesi bir ziyaret değil sadece, yönetmeye talip olduğumuz şehrin, yönetim sürecinde de sürdürülebilir bir ilişkiyi nasıl kuracağımızın bir ön buluşması da diyebiliriz. Biz bu niyetimizi sayın başkanla paylaşmaya geldik. Tabii daha çok konumuz var. Vakit oldukça birçok konuyu açacağız ve görüşlerini alacağız. İnanıyorum ki bize yön verecek çok kıymetli notlar çıkacaktır. Bugün her ne kadar seçimler varsa da önümüzde, bu kentin çok sorunu var, bunların içinde ekonomik sorunlar da var. Hem kent ekonomisi hem iş dünyasını ilgilendiren ekonomi sorunları da var. Elbette bu başlıklara da girmemiz gerekecek. İstanbul bir dünya kenti ve Türkiye'nin her anlamda lokomotifi."

Erol Bilecik daha sonra “Seçmenlerin en büyük şikayeti işsizlik. İmamoğlu'nun vaadleri içinde istihdam yaratacağı da var, buna iş insanları nasıl bakıyor" sorusuna ise, "İstanbul, Ankara ve İzmir gibi çok büyük ekonomi yöneten belediyelerin istihdam yönündeki olumlu etkilerinin olmasını canı gönülden istiyoruz" dedi.

Açıklamaların ardından ikilinin görüşmesi basına kapalı devam etti.



Görüntü dökümü:

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-İmamoğlu'nun TÜSİAD'e gelişi

-İmamoğlu'nun karşılanışı

-Erol Bilecikli'nin konuşması

-İmamoğlu'nun konuşması

