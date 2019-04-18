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DHA İSTANBUL - İMAMOĞLU İLK ÇALIŞMA TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL() İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk çalışma toplantısını gerçekleştirdi.  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Saraçhane'de bulunan hizmet binasına gelen...

DHA İSTANBUL - İMAMOĞLU İLK ÇALIŞMA TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL() İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk çalışma toplantısını gerçekleştirdi. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Saraçhane'de bulunan hizmet binasına gelen Ekrem İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'i makamında kabul etti. İmamoğlu, daha sonra makamında ilk tebrik ziyaretini gerçekleştiren Çetin'i kapıya kadar yolcu etti. İmamoğlu, daha sonra çok sayıda İBB çalışanı ile ilk çalışma toplantısını gerçekleştirdi.
 
Görüntü dökümü
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-Hikmet Çetin'in makam odasında karşılanması
-İmamoğlu'nun ilk çalışma toplantısından ayrıntılar
-Genel ve detay görüntüler?

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