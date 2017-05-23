DHA İSTANBUL - İKİTELLİ'DEKİ YAĞ DEPOSUNDAKİ YANGIN HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Mehmet AKTARAN / İstanbul

İkitelli'de bulunan bir yağ deposunda henüz belli olmayan bir nedenle çıkan yangında yükselen dumalar birçok yerden görüldü. Zaman zaman patlama sesinin duyulduğu ve maddi hasara yol açan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sürerken bir ametör kamera tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde, alevler ve yükselen dumanlar görülüyor. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürdürmek için hızlı hareket ettikleri kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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Havadan görüntüler

-Alevler ve yükselen dumanlar

-İtfaiye ekiperinin hareketliliği

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