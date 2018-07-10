Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Yeni sistemin bakanları kim? Nereden geldi?
Soylu ve Damatla birlikte 4...
Yeni hükümet sisteminin ilk kabinesi belli oldu
Yeni kabineyi açıkladı. İşte yeni...
İçişleri Bakanı tekrar Süleyman Soylu olsun
Süleyman Soylu tekrar İçişleri Bakanı...

DHA İSTANBUL - İKİ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNE ÇIPLAK ARAMA CEZASI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, Eyüp'te yaklaşık 1,5 yıl önce bir kozmetik mağazasında hırsızlık yaptığı iddiasıyla 17 yaşındaki lise öğrencisi B. C.'nin depoda çıplak aranmasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, iki özel...

DHA İSTANBUL - İKİ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNE ÇIPLAK ARAMA CEZASI

Haber: Özden ATİK / İstanbul,
Eyüp'te yaklaşık 1,5 yıl önce bir kozmetik mağazasında hırsızlık yaptığı iddiasıyla 17 yaşındaki lise öğrencisi B. C.'nin depoda çıplak aranmasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, iki özel güvenlik görevlisine "Haksız arama" suçundan 5'er ay hapis cezası verdi.

ŞİKAYETÇİNİN AVUKATLARI: CEZALANDIRILSINLAR
İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Zuhal A. ve Semiha A. katılmadılar. Şikayetçi B.C'nin de katılmadığı duruşmada tarafları avukatları temsil etti. Şikayetçi B.C'nin avukatları "Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz" dediler. Sanık avukatları ise müvekkillerinin müvekkillerinin beraatini talep etti. 

5'ER AY HAPİS
Mahkeme kararında, özel güvenlik görevlisi Zuhal A. ve Semiha A. "Haksız arama" suçundan 5'er ay hapis cezasına çaptırıldılar. Mahkeme, Zuhal A'ya ayrıca "Hakaret" ve “Basit yaralama" suçlarından toplam 3 bin 500 TL adli para cezası verdi. Sanıkların sabıkasız oluşları, kişilik özellikleri, yeniden suç işlemeyecekleri yönünde kanaat oluşması nedeniyle mahkeme, haklarında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi. Sanıklar, 5 yıl içinde kasıtlı bir suç işlemezlerse haklarındaki hüküm düşecek. 

OLAYIN GEÇMİŞİ
Olay sonrasında, lise öğrencisi B.C'nin şikayeti üzerine mağazanın güvenlik personeli hakkında soruşturma başlatılmıştı. Mağazanın kamera kayıtlarının inceleyen savcılık, soruşturma sonunda Zuhal A. hakkında "Haksız arama", "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 5 yıla kadar hapis, diğer güvenlikçi Semiha A. hakkında ise "Haksız arama" suçundan 1 yıla kadar hapsi istenmişti. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325