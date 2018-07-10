DHA İSTANBUL - İKİ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNE ÇIPLAK ARAMA CEZASI

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Eyüp'te yaklaşık 1,5 yıl önce bir kozmetik mağazasında hırsızlık yaptığı iddiasıyla 17 yaşındaki lise öğrencisi B. C.'nin depoda çıplak aranmasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, iki özel güvenlik görevlisine "Haksız arama" suçundan 5'er ay hapis cezası verdi.

ŞİKAYETÇİNİN AVUKATLARI: CEZALANDIRILSINLAR

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Zuhal A. ve Semiha A. katılmadılar. Şikayetçi B.C'nin de katılmadığı duruşmada tarafları avukatları temsil etti. Şikayetçi B.C'nin avukatları "Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz" dediler. Sanık avukatları ise müvekkillerinin müvekkillerinin beraatini talep etti.

5'ER AY HAPİS

Mahkeme kararında, özel güvenlik görevlisi Zuhal A. ve Semiha A. "Haksız arama" suçundan 5'er ay hapis cezasına çaptırıldılar. Mahkeme, Zuhal A'ya ayrıca "Hakaret" ve “Basit yaralama" suçlarından toplam 3 bin 500 TL adli para cezası verdi. Sanıkların sabıkasız oluşları, kişilik özellikleri, yeniden suç işlemeyecekleri yönünde kanaat oluşması nedeniyle mahkeme, haklarında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi. Sanıklar, 5 yıl içinde kasıtlı bir suç işlemezlerse haklarındaki hüküm düşecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay sonrasında, lise öğrencisi B.C'nin şikayeti üzerine mağazanın güvenlik personeli hakkında soruşturma başlatılmıştı. Mağazanın kamera kayıtlarının inceleyen savcılık, soruşturma sonunda Zuhal A. hakkında "Haksız arama", "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 5 yıla kadar hapis, diğer güvenlikçi Semiha A. hakkında ise "Haksız arama" suçundan 1 yıla kadar hapsi istenmişti.