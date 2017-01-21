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DHA İSTANBUL- İKİ LAV SİLAHINDAN DA AYNI KİŞİNİN PARMAK İZİ ÇIKTI

  * İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile AK Parti İl Binasına düzenlenen saldırılarda iki lav silahında da aynı kişinin parmak izi tespit edildi. * DHKP-C terör örgütüne üyelikten kaydı bulunan Şerif Turunç'un İçişleri Bakanlığı'nın...

DHA İSTANBUL- İKİ LAV SİLAHINDAN DA AYNI KİŞİNİN PARMAK İZİ ÇIKTI

 

* İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile AK Parti İl Binasına düzenlenen saldırılarda iki lav silahında da aynı kişinin parmak izi tespit edildi.

* DHKP-C terör örgütüne üyelikten kaydı bulunan Şerif Turunç'un İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde yer aldığı ve yakalanması için 300 bin TL'ye kadar ödülün de olduğu öğrenildi.

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı'na düzenlenen lav silahlı saldırılarla ilgili araştırmasını sürdüren polis, iki silahta da aynı parmak izine ulaştı. Parmak izinin DHKP-C terör örgütü üyeliğinden kaydı bulunan Şerif Turunç'a ait olduğu tespit edildi.

TÜRKİYE'YE GEÇEN YIL KAÇAK YOLLARDAN GİRMİŞTİ

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Turunç'un geçen yıl Yunanistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptı. Turunç'un kaçak girişi sırasında Bilgehan Karpat adlı kişi de yanında bulunuyordu. Yetkililer, kimliği henüz belirlenemeyen ikinci saldırganın da Bilgehan Karpat olabileceğini belirtiyor



ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDE

Yakalanması için operasyonlar düzenlenen 43 yaşındaki Şerif Turunç, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde yer alıyor. Gri listede bulunan Turunç'un yakalanması için 300 bin TL'ye kadar ödül konulduğunu da öğrenildi.



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