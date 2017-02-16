DHA İSTANBUL- İHRAÇ EDİLEN ÖĞRETMEN İÇİN OKUL ÖNÜNDE DESTEK EYLEMİ

Haber: Süleyman KAYA Kamera: İbrahim AKTÜRK /İSTANBUL,()

Gaziosmanpaşa'da Eğitim-Sen üyesi bir grup, Ülkü Ortaokul'dan KHK ile ihraç edilen anaokulu öğretmeni Fatma Yıldırım için okul önünde eylem yaptı. Pankart için grup sık sık slogan attı. Eyleme, Yıldırım'ın öğrencileri açtıkları 'Öğretmenimize dokunma', 'Öğretmenimizi geri istiyoruz', şeklinde döviz taşıyarak destek verirken, veliler ise Fatma Yıldırım'ın görevine iadesini istedi.

Eğitim-Sen Üyesi bir grup, saat 12.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'deki Ülkü Ortaokulu önünde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile okuldan ihraç edilen anaokulu öğretmeni Fatma Yıldırım için toplandı. Sendika üyeleri 'Haksız hukuksuz ihraçlara son işimizi geri istiyoruz' şeklinde pankart açıp, 'Direne direne kazanacağız', 'Çalmadık çırpmadık kandırılmadık', şeklinde slogan attı. 9 yıldır öğretmenlik yaptığını söyleyen Fatma Yıldırım “Bir gecede yayınlanan KHK ile 1 dakikada atıldım. Mesleğimden ihraç edildim. Kapının önüne koyuldum. Ben her şeyden önce laik, bilimsen, demokratik eğitim savunucuğu yaptım. Bütün okulun yükü öğrencilerin eğitim giderleri velilerimizin sırtına yüklenirken bizleri tahsildar yapmak istediler. Ben buna karşı çıktım. Bütün okulların imam hatipleştirme çabasının karşısında oldum. Bu bir dünya görüşü dayatmasıdır. Gezi Parkı eylemlerine de katıldım. Bu yüzden hedef oldum" şeklinde konuştu.

Fatma Yıldırım'ın okuduğu basın açıklamasında, 7 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan KHK ile toplam 4 bin 464 kamu personeli siyasi ve idari tasarruflarla savunma hakkı bile tanınmadan adeta yargısız infaz yapılarak görevlerinden ihraç edilmiştir. Siyasi kimliklere göre yapılan fişlemeler, asılsız ihbarlar nedeniyle eğitim ve bilim emekçilerinin örgütlü mücadelesinin hedef alındığı açıktır denildi.

Minik öğrencileriyle fotoğraf çektirdi

Okuldan ihraç edilen anaokulu öğretmeni Fatma Yıldırım'a destek vermek için anneleriyle birlikte gelen minik öğrenciler, 'Öğretmenimize dokunma', 'Öğretmenimizi geri istiyoruz' yazılı dövizler taşıdı. Öğrenci ve velilerle vedalaşan Fatma Yıldırım hatıra fotoğrafı çektirdi. Eyleme katılan grup ardından sessiz bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

-Eylemciler ve Fatma öğretmenin okul önünde toplanmaları

-Fatma öğretmenin velileri ve öğrencilerden detay görüntüler

-Velilerle röportajlar

-Pankartlar, sloganlar

-Fatma öğretmenin basın açıklamasından görüntüler

-Kalabalıktan detay görüntüler

-Öğrenci velilerinin ve eylemcilerin Fatma öğretmene sarılmaları, vedalaşmaları

-Okuldan detay görüntüler

-Genel görüntüler