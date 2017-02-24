DHA İSTANBUL - İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALİ

Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul
İDO ve BUDO lodos nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle:
16.00 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
16.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
17.00 Kartal-Tuzla-Yalova Deniz Otobüsü
17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
18.30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü
18.45 Bostancı - Yenikapı - Bandirma Deniz Otobüsü
19.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
19.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
19.40 Kadikoy-Yenikapi-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz Otobüsü
BUDO'nun iptal ettiği seferler ise şöyle:
15.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
16.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
17.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
18.00 tarihindeki (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.00 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
21.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
21.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)