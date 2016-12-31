DHA İSTANBUL - İDO'NUN İÇ HAT DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

İstanbul
İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiği iç hat deniz otobüsü seferlerinin yeniden yapılmaya başlandığını açıkladı
İstanbul İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiği iç hat deniz otobüsü seferlerinin yeniden yapılmaya başlandığını açıkladı
31 Aralık 2016 Cumartesi 13:20
İstanbul
İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiği iç hat deniz otobüsü seferlerinin yeniden yapılmaya başlandığını açıkladı
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