DHA İSTANBUL - İDO'DAN SEFER İPTALLERİ...

İSTANBUL

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), hava muhalefeti nedeniyle, tüm İç Hat Deniz Otobüsü seferleri ile bazı Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerimiz iptal edilmiştir." denilirken Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri'nde iptal edilen sefeler şöyle sıralandı:

28-02-2017 15:45 Yenikapı-Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot



28-02-2017 15:45 Yalova-Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot



28-02-2017 17:30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot



28-02-2017 17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



28-02-2017 17:45 Yenikapı-Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot



28-02-2017 17:45 Yalova-Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot



28-02-2017 18:00 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot



28-02-2017 18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



28-02-2017 18:30 Bandirma-Yenikapı Hızlı Feribot



01-03-2017 07:00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot