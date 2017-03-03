DHA İSTANBUL - İCRA DAİRELERİNE YÖNELİK RÜŞVET SORUŞTURMASINDA 19 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ...

Özden ATİK, İstanbul

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın İcra Daireleri'ndeki rüşvet soruşturmasına yönelik gözaltına alınan 4'ü İcra Müdür Yardımcısı, 19 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul Adliyesi'nde bulunan bazı İcra Daireler'nde işlemlerin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği yolunda alınan yoğun şikayetler doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan ve 1 yıldan bu yana devam eden soruşturmaya ilişkin olarak savcılığımızın talimatı çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Ekipleri'nce bazı İcra Müdürlükleri'ne yönelik operasyon yapılmıştır. Operasyon sonucu elde edilen deliller doğrultusunda 4'ü İcra Müdür Yardımcısı olmak üzere memur ve icra takipçisi toplam 19 kişi gözaltına alınaak tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevkleri yapılmıştır" denildi.