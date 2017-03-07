Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türk, ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları Antalya'da bir araya geldi
Türk, ABD ve Rusya Genelkurmay...
Hollande’dan Rusya uyarısı
Hollande’dan Rusya uyarısı
HDP Milletvekili Alican Önlü duruşma izlerken gözaltına alındı
HDP'li vekile duruşma izlerken gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya: Ben istersem gelirim dünyayı ayağa kaldırırım
Önüme gelirse idam kararını hemen...

DHA İSTANBUL - İBB: MOLOZ DÖKÜLEN KİLYOS PLAJINDAN 10 BİN 150 KİLO ATIK TOPLANDI

  Haber: İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekipleri, molozların döküldüğü Kilyos Plajı'nda atıkları temizleme çalışmalarına devam ediyor. İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü kıyı temizlik ekipleri ve Atık Yönetimi...

DHA İSTANBUL - İBB: MOLOZ DÖKÜLEN KİLYOS PLAJINDAN 10 BİN 150 KİLO ATIK TOPLANDI

 

Haber: İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekipleri, molozların döküldüğü Kilyos Plajı'nda atıkları temizleme çalışmalarına devam ediyor. İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü kıyı temizlik ekipleri ve Atık Yönetimi Müdürlüğü temizlik ekipleri olarak toplam 121 personelin katıldığı çalışmada dün Kilyos sahilinden 1.450 poşet yaklaşık 10.150 kg atık topladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, poşetler ve poşetlenemeyen ytong tahta plakalar vb. büyük malzemeler iş makinesi ile kamyonlara yüklenecek, sonrasında kalan atıkları toplama çalışması devam edecek. Atıkların kaynağı ile ilgili denetim teknesi ile denizden yapılan araştırmada, sahile vuran atıklara benzer şüpheli yük taşıyan herhangi bir gemi tespit edilemedi. Kontroller ve araştırmalar devam ediyor. Ayrıca Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri, atıkların kara kaynaklı olabileceği şüphesiyle de araştırmalarını sürdürüyor.

Büyük bir bölümü tamamlanan temizleme çalışmalarına şuanda 85 personelle devam ediliyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.