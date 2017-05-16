DHA İSTANBUL - HUZUREVİ SAKİNLERİ DOĞAYLA BULUŞTU

Haber - Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul

İzzet Baysal Huzurevi sakinleri bir gününü doğayla içi içe geçirdi. Huzurevi sakinleri, Büyükaada'da faytonla gezdi, tabiat parklarında yürüyüş yaptı, şarkılar söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nün "Bir Tatlı Huzur Almaya Geldik Tabiaattan" projesi kapsamında, İzzet Baysal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakini 30 kişi, Büyükada'da doğayla buluştu. Huzuerevi sakinleri, önce faytonlara binip adada gezintiye çıktı. Huzurevi sakinleri, daha sonra da Dilburnu ile Büyükada tabiat parklarında yürüyüş yaptı. Bazı huzur evi sakinleri de deniz manzarasını izlerken şarkılar söyleyip keyifli anlar yaşadı. Huzurevi sakinleri, doğa gezisinden oldukça memnun kaldıklarını belirtti.

"TABİAT PARKLARIMIZ YETERLİ İMKANLARA SAHİP"

Huzurevi sakinlerinin gezisine eşlik eden Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürü Osman Demirel, "Yaşlılarımız doğayla buluştu. Buraya gelen büyüklerimizin rutin bir hayatları var. Şuan bulundukları ortamda çok memnun olduklarını ifade ettiler. Projemiz diğer gruplar için de devam edecek. Tabiat parklarımız yeterli imkanlara sahip. Eksiğimiz tabiat parklarıyla insanlarımızla buluşmasıydı. Biz de bu buluşmayı projelerimizle sağlayacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaşlıların vapur yolculuğu

-Yaşlıların yürüyüş yapması

-Yaşlıların faytan gezintisi

-Yaşlıların şarkı söylemesi

-Osman Demirel ile röp.

-Yaşlılar ile röp.

-Genel ve detaylar