DHA İSTANBUL - HÜLYA KOÇYİĞİT'TEN SEVİNDİRİCİ HABER

Orhan SENCER / İSTANBUL

Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit'in başarılı bir ameliyat geçirdiği ve tümörünün temizlendiği açıklandı.

ABD'deki New York Presbyterian Hastanesi'nde dün akciğerindeki kanserli bölgeden ameliyat olan Hülya Koçyiğit'in operasyonunun iyi geçtiği bildirildi. Hastanenin doktoru Nasser Altorki, sanatçının ameliyatının sorunsuz geçtiğini belirterek, "Tümor, torakoskopik yöntemle temizlendi. Hülya Hanım bir müddet daha hastanede kaldıktan sonra taburcu olacak. Ancak kontrolleri düzenli olarak devam edecek" dedi.

Koçyiğit ise Instagram ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Herkese merhaba. İçten dilekleriniz ve esirgemediğiniz dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sevginin gücüne her zaman inandım. İyi ki varsınız. Doktorum, ameliyatımın iyi geçtiğini söyledi. Yoğun bakımdan, normal odaya az önce geçtim. Ancak bir müddet daha hastanede kalacağım. Yorumlarınızı tek tek okuyamasam da şu anda iyi dileklerinizden haberdarım ve hepsini okumak için sabırsızlanıyorum. Desteğiniz bana yüksek moral, inanın. Arayan, soran, mesaj atan, güzel dilekleriyle yanımda olduğunu hissettiren herkese müteşekkirim. Var olun. Sevgi ve saygılarımla" ifadesini kullandı.



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-Hülya Koçyiğit'in arşiv görüntüleri