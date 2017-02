DHA İSTANBUL- HRANT DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN İHMALİ DAVASI

* Ali Fuat Yılmazer,

"Danıştay saldırısı Ahmet İlhan Güler'in kanatları altında işlendi"

"Arşivde eksik hiçbir şey yok. Bir tane kanunsuz şey varsa getirin. O zaman o çalışmaları İstanbul yapabilseydi Hrant Dink seyirciler arasında olurdu"

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 2'si tutuklu 35 sanıklı davaya devam edildi. Duruşmada 16 Ocak'ta savunmasına başlayan dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in ifade veriyor. Bugünkü savunmasında ağırlıklı olarak C Şubesi'ni anlatan Yılmazer, "Ne çalışma yaptıysak orada. O zaman o çalışmaları İstanbul yapabilseydi Hrant Dink seyirciler arasında olurdu" dedi. Yılmazer ayrıca Danıştay saldırısının dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler'in "kanatları altında işlendiğini" ileri sürdü.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar dönemin İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer getirildi. Tutuksuz sanıklardan dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay ve dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler de duruşmada hazır bulundu. Bazı sanıklar ise ses ve görüntülü sistem aracılığıyla duruşmaya katıldı.

"C-5'İ KURDUĞUMU SÖYLEMEDİM"

İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube'de illegal bir büro yapılanması olmadığını ileri süren Yılmazer, "Gizli yapılandırılan bir büro değildir. Savcılıkta 2006'nın Haziran ayında C-5 isminde bir büro kurduğumu söylemedim ancak savcı böyle yazmış. C-5 diye kurulan bir büro yok" dedi. İddianamede, C-5 büronun emniyet ve orduda tasfiyeleri gerçekleştirmek ve bürokrasiyi dizayn etmek için illegal kurulduğunun iddia edildiğini ifade eden Yılmazer, "Büroda zaten 1 komiser, 2 polis memuru var. 1 komiser, 2 polisle büro kurulmaz" dedi.

"BÜRO SABRİ UZUN ZAMANINDA ŞEKİLLENDİRİLDİ"

2007 öncesi büroda Ergenekon sözünün doğrudan geçmediğini de ifade eden Yılmazer, "Ulusalcı grupların tehdit oluşturduğu, azınlıklara yönelik nefret söylemleri geliştirildiği için çalışma yaptım. İnkar etmiyorum. İstihbarat Daire Başkanı imzasıyla iltisaklarının ortaya çıkarılmasını istedim. El Kaide çalışmasının yanında ciddi mesai harcadım buna. Ancak oradaki isimlerin yüzde 1'i yoktur Ergenekon davasında" diye konuştu. Yımazer C büronun eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun zamanında şekillendirildiğini ve kadrosunda değişiklik yapılmadığını belirterek "Dışarıdan bir tane adam getirmemişim, nasıl cemaat yapılanması bu" dedi.

"HRANT DİNK SEYİRCİLER ARASINDA OLURDU"

Ali Fuat Yılmazer, "C Şubesi'nde imha edilmiş hiçbir şey yok. Ne çalışma yaptıysak orada. Arşivde eksik hiçbir şey yok. Bir tane kanunsuz şey varsa getirin. O zaman o çalışmaları İstanbul yapabilseydi Hrant Dink seyirciler arasında olurdu. Ogün'ler, Yasin'ler kendini kahraman sanıyorlardı, o zaman kendilerini öyle görmeyeceklerdi" dedi.

"PARALEL YAPI ÖNÜNÜZDE"

"Hrant Dink'i tehdit eden gruplar belliydi" diyen Yılmazer, "Danıştay saldırısı öncesinde Muzaffer Tekin dinleniyordu. Yoksa Ahmet İlhan Güler nereden bilecek, Muzaffer Tekin ile Alparslan Aslan (saldırıyı gerçekleştiren) arasındaki 50 saniyelik konuşmayı. Ahmet İlhan'ın kanatları altında işleniyor bu cinayet. Paralel yapı önünüzde" diye konuştu. Yılmazer, "Terörü önlemiş olduğum ne kadar çalışma varsa ondan yargılanıyorum. Savcı 'Yol verdiniz cinayete' diyor. Ne kadar şaibeli insan varsa devletin baştacı haline getirilmiştir. Tabii bunların hepsi konjoktürel. Yani bir gün gelecek, bunlar değişecek. Örgütlü suç uzmanıyım ben. Buralardan çıkacak örgütlü iltisaklar" şeklinde konuştu. Duruşmaya öğle arası verildi.