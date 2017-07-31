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DHA İSTANBUL- HRANT DİNK CİNAYETİ DAVASININ 53. DURUŞMASI BAŞLIYOR

Ümit TÜRK, İstanbul  Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in Şişli'de 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerine açılan davanın 53. duruşması bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşma...

DHA İSTANBUL- HRANT DİNK CİNAYETİ DAVASININ 53. DURUŞMASI BAŞLIYOR

Ümit TÜRK, İstanbul 
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in Şişli'de 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerine açılan davanın 53. duruşması bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşma öncesi "Hrant'ın Arkadaşları" adliye önünde basın açıklaması yaptı. 
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya gelen "Hrant'ın Arkadaşları" adına Bülent Aydın açıklama yaptı. Davanın geldiği süreci anlatan Aydın, "Cinayetin üzerinden 10 buçuk yılı aşkın bir zaman geçti. İlk defa Hrant Dink cinayetiyle ilgili, açılmış ve sürmekte olan davalar bir davada birleşti. Bugün eğer Trabzon'daki jandarmalarla ilgili davanın iddianamesi okunmazsa sanıkların sorgularıyla duruşma devam edecek" dedi. 
Grup daha sonra Türkçe ve Ermenice yazılı dövizler taşıyarak, "Hepimiz Hrant'ız hepimiz Ermeniyiz", "Öldür diyenler yargılansın" şeklinde sloganlar attı. Ardından da, duruşmanın görüleceği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonuna çıktı. 

Görüntü Dökümü: 
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- Grubun adliye önünde toplanması
- Grubun pankart ve döviz taşıması
- Basın açıklaması
- Slogan atılması
- Genel ve detay görüntüler

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