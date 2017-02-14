DHA İSTANBUL - HOŞGÖRÜLÜ, ÇEVRE VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNDEN UZAK SEÇİM KAMPANYASINA ORTAK İMZA

Haber-kamera:İhsan DÖRTKARDEŞ - İstanbul

Avcılar Kent Konseyi, 5 siyasi parti ilçe başkanlarını bir araya toplayarak yaklaşan referandum kampanya sürecinin sevgi ve hoşgörü içerisinde, çevre ve görüntü kirliliğine yol açmadan geçmesini içeren 'Ortak Akıl Çağrısı'na imza atmasını sağladı.

Geçen 1 Kasım'da seçim kampanyasında gereksiz afiş, pankart asılması ve yüksek sesle propaganda çalışması yapılmaması konusunda partilerin ortak imza atmasını sağlayan Avcılar Kent Konseyi Başkanı Mert Ali Ak, benzer çalışma başlattı. Ak, ilçedeki CHP, MHP, HDP, DSP ve DP ile başkanlarını Zübeyde Hanım Evlendirme Salonu'nda bir araya getirerek, 16 Nisan'da yapılacak referandum ile ilgili hazırladıkları 'Ortak Akıl Çağrısı'nı görüştü. Ak, kent konseylerinin ortak aklın esas olduğu demokratik yapılar olduğunu, referandum sürecinin ortak aklın esas alındığı, herkesin birbirine, düşüncesine saygılı ve hoşgörülü davrandığı bir süreç içerisinde geçmesini istediklerini söyledi. Kent Konseyi Başkanı Mert Ali Ak, şöyle devam etti:

"Siyasi parti ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek var olan saygı ve hoşgörü ortamını referandum sürecince de devam etmesini böylece Avcılarımız'ın tüm Türkiye'ye örnek olacak bir tutum ve davranışın öncüsü olmasına katkı sunacağız. 1 Kasım Genel seçimleri öncesinde de Avcılar'daki siyasi parti ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek saygı ve hoşgörüyü, hem de çevre ve görüntü kirliliği ile milyonlarca liranın da boşa harcanmamasını Avcılarımız da başlatmıştık ve bu çalışmamız örnek teşkil ederek Türkiye'de uygulanmıştı. Önümüzdeki referandum sürecinde de yeniden Türkiye'ye örnek olacak bu çalışmayı siyasi partilerimizin ve sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla yaparak Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmayı daha yapmış olmanın gururu ve mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız."

Kent Konseyi Başkanı Mert Ali Ak'ın ziyaret ederek davet ettiği AK Parti'den temsilcinin gelmediği bugünkü toplantı sonunda CHP, MHP, HDP, DSP ve DP ile başkanları Kent Konseyi'nin 'Ortak Akıl Çağrısı'nı imzaladı.

Görüntü Dökümü:

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-Avcılar Kent Konseyi Başkanı Mert Ali Ak 'Ortak Akıl Çağrısı'nı okurken

-Toplantıya katılanlardan görüntüler