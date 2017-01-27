DHA İSTANBUL - HIRSIZLIK ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ; BİRBİRLERİNDEN BİLE ÇALMIŞLAR

İstanbul, İzmir ve Elazığ'da 3 ay içinde yaklaşık 3 milyon liralık hırsızlık yapan şebeke İstanbul polisi tarafından çökertildi. Şebeke üyelerinin İzmir'de meydana gelen 1 milyon liralık hırsızlık olayının da failleri olduğu belirtildi. Hırsızlıklarda çocukları kullanan şebeke üyelerinin, öğle saatlerinde boş olduğunu tespit ettiği evlere kapılarını kırarak girdiği öğrenildi. Polisin telefon dinlemesi sırasında, şüphelilerin birbirlerinin cep telefonlarını ve paralarını da çaldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları var.

3 AY TELEFON DİNLEMESİ VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ay süren telefon dinleme ve fiziki takibin ardından gerçekleştirdiği operasyonda Türkiye'de faaliyet gösteren bir hırsızlık şebekesini ortaya çıkardı. Yapılan dinlemeler sırasında şüphelilerin İstanbul'un dışında İzmir ve Elazığ'ın aralarında bulunduğu çok sayıda ilde hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin kiraladıkları lüks otomobillerle dolaştıkları, kapı kilitlerini kırarak evlere girdikleri, kasa, para ve ziynet eşyalarını çaldıktan sonra, kaçtıkları öğrenildi. Gerekli delillerin toplanmasının ardından 13 Ocak 2017 tarihinde Üsküdar ve Bakırköy'de tespit edilen 14 adrese yapılan baskınlarda 6'sı yaşı küçük 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SAKLADIKLARI SİLAHLAR EVLERDEKİ ZULALARDA BULUNDU

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda şüphelilerin sakladığı 4 adet tabanca, tavan aydınlatması için yapılan kartonpiyer'in içine gizlenmiş bir şekilde bulundu. Kiraladıkları evlerde 5-10 kişilik gruplar halinde kalan hırsızların kaldıkları yerde ayrıca hırsızlık yapmakta kullanılan malzemeler ile çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.

TELEFON DİNLEMELERİNDE İLGİNÇ KONUŞMALAR VAR

Hırsızlık Büro Amirliğinin 3 aylık telefon dinlemesi sırasında da ilginç detaylar ortaya çıktı. Şebekenin çete lideri olduğu iddia edilen Veysi B.(28)'nin çalıştırdığı bir hırsızla konuşması sırasında “Bütün hırsızlarım yakalandı. Onlara cezaevinde bakmam gerekiyor. Ancak bunu yapacak param kalmadı. Gidip teslim olacağım.ö dediği öğrenildi. Bir başka konuşma sırasında ise Veysi B.'nin ısrarla aradığı çalıştırdığı bir hırsızın telefonu açarak “Abi şu anda hırsızlık yapmak için evdeyim. Beni ara diye mesaj atıyorsun. Seni mi arayayım yoksa evi mi arayayımö dediği tespit edildi.

BİRBİRLERİNİN PARALARINI VE CEP TELEFONLARINI ÇALMIŞLAR

Öte yandan soruşturma sırasında hırsızlık şüphelilerinin birbirlerinden de para ve ziynet eşyaları çaldığı ortaya çıktı. Girdikleri evlerden binlerce lira çalan hırsızların, geri döndüklerinde ya da telefonla arayan arkadaşlarına “Evden çok az para çıktı. Yapacak bir şey yok.ö diyerek kandırdıkları öğrenildi. Öte yandan İstanbul'da etkili olan kar yağışı sırasında dışarı çıkamayan ve evlerinde kalan hırsızlardan bazılarının birlikte yaşadıkları arkadaşlarının cep telefonu ve paralarını çaldıkları tespit edildi.

3 AL İÇİNDE YAKLAŞIK 3 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin 3 ay içinde 43 eve girerek hırsızlık yaptıkları ayrıca 6 otomobil çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları otomobil, altın ve ziynet eşyalarının toplam değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu öğrenildi. Şüphelilerin geçtiğimiz Ekim ayında İzmir'de meydana gelen 1 milyon liralık altın ve paranın çalındığı hırsızlık olayının da failleri olduğu tespit edildi. Şüphelilerin Gülünay E'nin evine girerek içinde para ve altın bulunan kasayı yolda sürükleyerek kaçacakları araca sürüklemeleri güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER

Daha önceden polise çok sayıda geliş kaydı bulunduğu ve bir çok mahkeme tarafından aranan şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye gönderildi. Yaşları büyük olan 12 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğünden, 18 yaşın altında olan 6 hırsız Çocuk Şube Müdürlüğünden çıkarılarak Çağlayan Adalet Sarayına gönderildi. Şebekenin 6 üyesinin ise soruşturma sürürken yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlıkların güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelilerin adliyeye sevki