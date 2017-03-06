DHA İSTANBUL - HIRSIZI "VAN KEDİSİ ÖZELLİĞİ" ELE VERDİ

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL, ()

İstanbul'da 4 ayrı ilçede 16 ayrı lüks sitede soygun yapan hırsızı gözleri ele verdi. Bir gözü yeşil bir gözü kahverengi olan şüpheli Ferdi B., hırsızlık için girdiği apartmanda bir görgü tanığının bu özelliğini fark etmesi üzerine polis tarafından kimliği tespit edilip yakalandı. Suç ortağı ile birlikte yakalanan şüpheli Ferdi B., tutuklandı.

APARTMAN SAKİNİ GÖRGÜ TANIĞI İLGİNÇ ÖZELLİĞİ FARK ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından lüks sitelerde meydana gelen ev hırsızlığı olayları üzerine geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Olaylar sırasında şüphelilerin kiraladıkları araçlarla olay yerlerine geldikleri, hırsızlıkları gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden kaçtıkları tespit edildi. Şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı. Ancak kamera görüntülerinde yüzü net olarak görülmeyen şüphelilerden birinin kimliği, apartman sakinlerinden birinin dikkati sayesinde çözüldü. Apartman sakini polislere şüphelinin, Van kedilerine has bir özellik taşıdığını, bir gözünün başka diğer gözünün ise başka bir renk olduğunu söyledi. Bu bilgi üzerine soruşturma derinleştirildi.

GÖZLERİ SAYESİNDE KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri bu bilgiyi kullanarak arşivleri incelediklerinde karşılarına daha önce hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası olan firari Ferdi B., çıktı. Şüphelinin 2014 yılında Tekirdağ yarı açık cezaevinden izin bitiminde dönmeyerek kaçtığı ve o tarihten bu yana firari olarak arandığı belirlendi. Polis önce Ferdi B.'nin birlikte hareket edebileceği kişileri belirledi. Bir süre sonra takibe alınan şüpheliler, polisle girdikleri kovalamaca sonucu kaza yaptılar ve yaya olarak kaçtılar. Birkaç gün sonra Maltepe'de yeniden ortaya çıkan şüpheliler bu defa suçüstü gözaltına alındılar.

OTOMOBİLERİNDEN ÇALINTI ZİYNET EŞYALARI ÇIKTI

Şüpheliler Ferdi B.(38) ve Haydar Ş.(24) üzerinden 3 adet tabanca ele geçirildi. Ayrıca kullandıkları otomobilde yapılan aramada 100 parça ziynet eşyası, 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet ve çok sayıda sahte araç plakası bulundu.

16 EV SOYMUŞLAR

Poliste yapılan soruşturmada, şüphelilerin Ümraniye, Eyüp, Kağıthane ve Kartal ilçelerinde 16 ev hırsızlığı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Poliste yapılan sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık olaylarına karışan bir kişi daha polis tarafından aranıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anının görüntüleri

-Şüphelinin fotoğrafı

-Adliyeye sevki