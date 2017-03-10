DHA İSTANBUL - HELİKOPTERİN DÜŞME ANI KAMERADA

istanbul
Beylikdüzü'nde helikopterin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Helikopterin düşme anı
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istanbul Beylikdüzü'nde helikopterin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü Dökümü: ---------- -Helikopterin düşme anı FEED
10 Mart 2017 Cuma 16:13
istanbul
Beylikdüzü'nde helikopterin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Helikopterin düşme anı
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