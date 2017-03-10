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DHA İSTANBUL - HELİKOPTERİN DÜŞME ANI KAMERADA

  istanbul Beylikdüzü'nde helikopterin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü Dökümü: ---------- -Helikopterin düşme anı FEED  

DHA İSTANBUL - HELİKOPTERİN DÜŞME ANI KAMERADA

 

istanbul

Beylikdüzü'nde helikopterin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

----------

-Helikopterin düşme anı

FEED

 

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