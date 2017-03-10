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DHA İSTANBUL - HELİKOPTER KAZASINDA ÖLENLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP'TA

  Haber: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL- Beylikdüzü'nde televizyon kulesine çarparak düşen Eczacıbaşı Grubu'na ait helikopterde hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Olay yerindeki işlemlerin tamamlanmasının...

DHA İSTANBUL - HELİKOPTER KAZASINDA ÖLENLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP'TA

 

Haber: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL-

Beylikdüzü'nde televizyon kulesine çarparak düşen Eczacıbaşı Grubu'na ait helikopterde hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Olay yerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazeler ambulanslara konularak Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

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