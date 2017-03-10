Haber: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL-
Beylikdüzü'nde televizyon kulesine çarparak düşen Eczacıbaşı Grubu'na ait helikopterde hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Olay yerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazeler ambulanslara konularak Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
DHA İSTANBUL - HELİKOPTER KAZASINDA ÖLENLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP'TA
Haber: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL- Beylikdüzü'nde televizyon kulesine çarparak düşen Eczacıbaşı Grubu'na ait helikopterde hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Olay yerindeki işlemlerin tamamlanmasının...
10 Mart 2017 Cuma 16:11
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