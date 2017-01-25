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DHA İSTANBUL- HDP MİLLETVEKİLİ ADIYAMAN İFADE VERDİ

  Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, Iğdır'da hakkında görülen bir dava nedeniyle talimatla ifade verdi. Hakkında zorla getirilme kararı bulunduğu belirtilen Milletvekili Adıyaman zorla getirme...

DHA İSTANBUL- HDP MİLLETVEKİLİ ADIYAMAN İFADE VERDİ

 

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, Iğdır'da hakkında görülen bir dava nedeniyle talimatla ifade verdi. Hakkında zorla getirilme kararı bulunduğu belirtilen Milletvekili Adıyaman zorla getirme tebligatı yapan polislerle birlikte bu sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Adıyaman, burada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi'ne ifade verdi. Avukatları, Adıyaman'ın “ terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla ifade verdiğini, yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığını belirtti. Adıyaman ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

MİLLETVEKİLİ SABAH TWET ATMIŞTI

Mehmet Emin Adıyaman, sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Zorla getirme kararı ile İstanbul'da şu an evden alındım. Çağlayan Adliyesi'ne götürülüyorum" demişti.

 

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