DHA İSTANBUL - HDP'Lİ KADINLARDAN BAKIRKÖY CEZAEVİ ÖNÜNDE "DÜNYA KADINLAR GÜNÜ" KUTLAMASI

*HDP Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan,

"Milletvekillerimiz, belediye eş başkanlarımız, il ve ilçe eş başkanlarımız, yöneticilerimiz cezaevlerinde tutsaklar. Ancak inanıyoruz ki onların içeride vermiş oldukları mücadele, bizlerin dışarıda vermiş oldukları mücadeleyle mutlaka bütünleşecek ve birleşecektir"

Haber-Kamera: Enver Alas / İstanbul,

HDP Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu'nun da aralarında olduğu bir grup HDP'li kadın, tutuklu milletvekilleri ve belediye başkanlarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptıkları basın açıklamasıyla kutladı.

Cezaevi önünde saat 13.00 sıralarında bir araya gelen yaklaşık 50 kadın, "Siyasi kadın tutsaklar irademizdir. Derhal serbest bırakılsın" yazılı pankart açtı. Burada bir konuşma yapan Pervin Buldan, cezaevlerinde seçilmiş binlerce kadın tutuklu arkadaşları olduklarını söyledi. Buldan, "Milletvekillerimiz, belediye eş başkanlarımız, il ve ilçe eş başkanlarımız, yöneticilerimiz cezaevlerinde tutsaklar. Ancak inanıyoruz ki onların içeride vermiş oldukları mücadele, bizlerin dışarıda vermiş oldukları mücadeleyle mutlaka bütünleşecek ve birleşecektir" diye konuştu.

"HAKSIZ TUTUKLAMALARA BİR AN ÖNCE SON VERİLSİN"

Tutuklamaların hukuki olmadığını siyasi olduğunu vurgulayan Pervin Buldan, "Siyasi iradenin kararlarıyla arkadaşlarımız cezaevlerindedir. Kadınları tutsak ederek onların mücadelelelerini asla engelleyemezsiniz. Kadınlar her yerde ve her ortamda, yaşamın her alanında kendi özgürlüğü ve eşitliği için mücadele vermeye devam edecektir. Siyasi iradeye çağrı yapıyoruz; bu haksız tutuklamalara bir an önce son verilmesini ifade ediyoruz. Bakırköy Cezaevi önünden cezaevlerindeki tüm kadın yoldaşlarımızA sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz" dedi.

"İÇERİDEKİ KADINLARIMIZIN 8 MART KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ"

Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ise tutuklu arkadaşlarının hukuksuzca özgürlüklerinden mahrum edildiklerini belirtti. Kerestecioğlu, "Kadınlar nerede olursa olsun, bizler özgürlüğümüz için mücadele etmeye devam edeceğiz. İçeride ya da dışarıda farketmez. İçerideki kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Hepsine buradan sevgilerimizi yolluyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından grup adına ortak basın açıklaması yapıldı. Açıklamayla, HDP'nin tutuklu Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ başta olmak üzere milletvekilleri bütün tutuklu partili kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Basın açıklaması zılgıtlar eşliğinde sona erdi.

