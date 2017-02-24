DHA İSTANBUL - HAYRİ İNÖNÜ'DEN İCRADAN SATILIĞA ÇIKAN İNÖNÜLERİN YALISI İÇİN AÇIKLAMA

* Hayri İnönü,

"Umarım gerçek değerinin altında bir satış olmaz. Elimizdeki bir malın satılmasını kimse istemez ancak satılırsa da değerine satılması lazım ki hak yerini bulsun"

Haber-Kamera: Enver Alas / İstanbul

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, kurucu üyesi olduğu Sevinç ve Erdal İnönü Vakfı'na ait Anadoluhisarı'ndaki tarihi yalının icradan satışa çıkarılmasıyla ilgili olarak, "Umarım gerçek değerinin altında bir satış olmaz. Elimizdeki bir malın satılmasını kimse istemez ancak satılırsa da değerine satılması lazım ki hak yerini bulsun" diye konuştu.

Hayri İnönü, Şişli Öğretmenevi'nde katıldığı bir programda basın mensuplarının sorusu üzerine Sevinç ve Erdal İnönü Vakfı'na ait Anadoluhisarı'ndaki 100 yıllık Komodor Remzi Bey Yalısı'nın icradan satışa çıkarılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

İnönü "Yalı, Erdal ve Sevinç İnönü Vakfı'nın bir parçasıydı. Ancak Sevinç İnönü'nün kardeşine verdiği bir takım kefaretlerden ötürü bir süre önce satışı gündeme gelmişti. Sonra bu durduruldu. Fakat bu belli bir süreliğine oldu. Satış işlemi yine gündeme geldi ve 28'inde(Şubat) açık artırmayla satışı yapılacak" diye konuştu.

"GERÇEK DEĞERİNİ BULMASI GEREKİYOR"

Vakfın aynı zamanda kurucu üyelerinden olduğunu da hatırlatan İnönü, satışın gerçek değerini bulması gerektiğini kaydetti. İnönü, "Umarım gerçek değerinin altında bir satış olmaz. Elimizdeki bir malın satılmasını kimse istemez ancak satılırsa da değerine satılması lazım ki hak yerini bulsun" dedi.

"VASİYETLER HER ZAMAN YERİNE GETİRİLEMİYOR

Bir gazetecinin "Yalıda anılarınız var mı?" şeklindeki sorusuna Hayri İnönü, "Tabi ki var. Sonuçta amcamın evi. Amcam vefatından önce uzun süre orada oturdu. Evin ilk alınışını da hatırlarım. Restore etmişlerdi. Çok sık gidip geldim ve çok iyi bilirim orayı" şeklinde yanıt verdi. Erdal İnönü'nün müze olsun vasiyetinin hatırlatılması üzerine İnönü, "Çare yok. Vasiyetler her zaman yerine getirilemiyor. Vasiyet, ticari bir davanın önüne geçseydi böyle birşey olmazdı" ifadelerini kullandı.

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-Hayri İnönü'nün açıklamaları

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