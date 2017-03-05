DHA İSTANBUL- HAYATİ YAZICI: ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN HİÇBİR YERİNDE FESİH SÖZCÜĞÜ YOKTUR

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul

Ak Parti Üsküdar Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreninde konuşan AKP'li Hayati Yazıcı, 'Hayır' kampanyası yürütenlerin gazi meclis tarafından Atatürk'e verilmeyen fesih yetkisinin cumhurbaşkanına verildiği iddiasının yalan olduğunu belirterek, “Meclise sunduğumuz anayasa değişikliğinin hiçbir yerinde fesih sözcüğü yoktur" dedi.

Ak Parti Üsküdar Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışı yapıldı. AK Parti Üsküdar İlçe binası yanında açılan merkezin açılış törenine AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Grup Başkanvekili Belma Satır, Milletvekili Hasan Sert, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar İlçe Başkanı Halit Hızır, SKM Başkanı Ahmet Cin, yöneticiler ve partililer katıldı.

Açılış töreni Üsküdar Belediyesi Folklor ve Turizm Derneği'nin gösterisi ile başladı. Daha sonra açılış konuşmaları yapıldı.

“KUTLAMALARDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

AKP Grup Başkanvekili Belma Satır, referandumda Üsküdar'ın en fazla 'evet' oyunu almasını temenni ederek, “Ben de bir Üsküdarlı olarak, sizin yanınızda yetişmiş bir kardeşiniz olarak her zaman çalışmalara katılacağım. Birlikte ipi göğüsleyeceğiz. Referandum gecesi kutlamalarda görüşmek üzere" dedi.

HAYATİ YAZICI, NEDEN 'EVET' DEDİKLERİNİ ANLATTI

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise, Türkiye'yi dönüştüren kadrolar olduklarını belirterek, “Bugün burada bulunuşumuzun sebebi 16 Nisan'da sandığa gittiğimizde neye 'evet' diyeceğiz? Biz seçim değil, karar vereceğiz. Nedir o karar? Türkiye'nin bürokratik sürecini azaltan, karar mekanizmalarını daha seri ve hızlı işlemesini sağlayan yeni bir yönetim modelini devreye koymak... Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılı, 2023'e daha güçlü bir şekilde, daha hızlı, daha tempolu bir şekilde erişimini sağlayacak yönetimini Türkiye'ye egemen kılmaya karar vereceğiz" diye konuştu.

"BU BİR DENGE DENETLEME MEKANİZMASIDIR"

Yazıcı konuşmasının devamında, “Söyledikleri önemli yalandan bir tanesi de şu; 'Bu milletin, gazi meclisin Atatürk'e vermediği yetki şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a veriliyor. Veya Cumhurbaşkanına veriliyor. Neymiş o; 'Feshetme' yetkisi. Atatürk istemiş meclis vermemiş, şimdi biz fesih yetkisi veriyormuşuz.'Bakın biz, meclise sunduğumuz anayasa değişikliğinin hiçbir yerinde, meclisin onayladığı yasalaştığı metnin hiçbir yerinde 'fesih' sözcüğü yoktur. Yapılan düzenleme seçimlerin yenilenmesidir. Bu bir denge, denetleme mekanizmasıdır" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Açılışa gelen AKP'liler

-Bayraklar, flamalar

-SKM girişi

-Açılış töreni

-Folklor ekibinin gösterisi

-Protokol erkanı

-Açılış konuşmaları

-Açılışın yapılması

-Kurdele kesimi

-Genel ve detay

