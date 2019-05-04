DHA İSTANBUL - (havadan görüntüyle) KAVACIK'TAKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Zeki GÜNAL - Murat KORKMAZ- İsa ALMAÇAYIR - İstanbul
KAVACIK’ta çıkan orman yangını söndürüldü.
Kavacık'ta TEM otoyoluna yakın noktada ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle TEM'de trafik yoğunluğu oluştu. İtfaiyenin yanan alanda soğutma çalışması sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
-Alanın havadan görüntüsü