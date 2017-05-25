DHA İSTANBUL - (havadan görüntüyle) BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ'NİN DE İÇİNDE BULUNDUĞU ARAZİYE EN AZ 10 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE İNŞAAT 



Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA - Ali AKSOYER /İSTANBUL, ()

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin de içinde yer aldığı arazi için yapılan imar değişikliğini değerlendiren Mimarlar Odası Trakya Bölge Temsilciliği Başkanı Mustafa Fazlıoğlu, hastanenin ormanlarıyla kentin nefes alabileceği bir alan olduğunu, yenilenmesi halinde araziye bugünkü mevcut yapıların 10 katı büyüklüğünde, 1 milyon 500 bin metrekarelik inşaat yapılabileceğini söyledi.

Türkiye Ormancılar Derneği, Denetleme Kurulu Üyesi olan Yüksel Erdoğan da İstanbul'daki yeşil alanların azlığına değinerek, “Belediyenin 5 sene önceki verilerine göre İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 6.2 metrekare. Bizim tespitlerimize göre ise 1 metrekare" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin de yer aldığı yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana yönelik yaptığı imar planı değişikliğinin ardından, meslek odaları süreçle ilgili bilgi vermek üzere toplantı düzenledi. Bakırköy Altan Erbulak sahnesinde düzenlenen toplantıya Mimarlar Odası Trakya Bölge Temsilciliği Başkanı Mustafa Fazlıoğlu, İstanbul Tabip Odası adına Dr. Vahap Karabulut, Arkeologlar Derneği İstanbul Şube Sekreteri İlknur Türkoğlu, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Kargül katıldı.

“İMAR RANTININ ÇOK YÜKSEK BİR BÖLGEDE YER ALIYOR"

Mimarlar Odası Trakya Bölge Temsilciliği Başkanı Mustafa Fazlıoğlu, arazinin kentin en değerli bölgelerinden biri olduğunu söyleyerek, “İmar rantının İstanbul'da çok yüksek olduğu bölgelerin, ulaşım akslarının ortasında bir alan. Kentin merkezinde ormanlarıyla kentin nefes alabileceği bir alan. Bu anlamda çok önemli bir kent parçası" diye konuştu.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinin yaklaşık 90 yıllık tarihi ile Türkiye'de tıp biliminin tarihine tanıklık ettiğini söyleyen Fazlıoğlu, ülkemizde yetişen psikiyatri, nöroloji, beyin cerrahisi gibi alanlardaki uzmanlarının birçoğunun buradan yetiştiğini vurguladı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesi kapsamında yaklaşık bin 400, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapsamında ise 400 yataklı hastaya hizmet verildiğini belirten Fazlıoğlu, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinin 110 bin metrekarelik, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ise 50 bin metrekarelik inşaata sahip olduğunu söyledi. Şimdiki verilerle yeni plandaki verileri kıyaslayan Fazlıoğlu araziye 1 milyon 500 bin metrekarelik inşaat yapılabileceği' tespitinde bulundu.

“AYNEN KÖPRÜLERDE OLDUĞU GİBİ SAYI GARANTİSİ VERİLECEK"

"Burada en az 5 bin yataklı bir şehir hastanesi planlayabileceklerini düşünüyoruz. 5 bin yataklı bir yer bu bölgeye yaklaşık 40 bin kişinin girip çıkması demektir" diyen Fazlıoğlu, proje ile ilgili süreçlerin şeffaf yürütülmediğini, gerekli bilgilendirmelerin yapılmadığı eleştirisinde bulundu. Fazlıoğlu, “Bu büyüklükte bir tesisin konaklama tesislerine, restoranlara, kafelere ihtiyacı olacak. Bütün bunlar özel ortak tarafından işletilecek. Aynen köprülerde olduğu gibi bakanlık yüzde 70 doluluk garantisi verecek. 5 bin kişilik bir hastaneye devlet 3 bin 500 hasta garantisi verecek" şeklinde konuştu.

“KAMUSAL SAĞLIK OLARAK HİZMET VERMEYE DEVAM ETSİN"

Fazlıoğlu, “Bu büyüklükte hastanelere kentin içinde ihtiyaç yok. Yeşilin içerisinde hep birlikte kullandığımız, spor da yapabildiğimiz, kamusal sağlık hizmeti veren 2 bin yataklı bir sağlık hizmeti var. Buradaki hastaların çoğu uzun vadeli tedaviye ihtiyaç duyan hastalar. Onlar için yeşil alan çok önemli. Buradan siyasal iktidara sesleniyoruz, 'Burayı iyileştir, teknolojinin ve tıbbın gerekleri ile donat. Ancak kamusal sağlık hizmeti olarak İstanbul halkına hizmet vermeye devam etsin2 dedi.

EMEKLİ ORMAN MÜHENDİSİ: 17 BİN 685 AĞAÇ TESPİT ETTİK

Bakırköylülerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, izleyiciler arasından söz alan emekli Orman Mühendisi Yüksel Erdoğan'ın 'yeşil alanlarımıza, yaşam alanlarımıza sahip çıkmak zorundayız' sözleri salondan büyük alkış aldı .Türkiye Ormancılar Derneği, Denetleme Kurulu Üyesi olan Yüksel Erdoğan, 2015 yılında orman ve harita mühendislerinden oluşan bir ekiple Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin de yer aldığı araziyi 13 ayrı parçaya bölerek incelediklerini anlattı. 2015 yılında .bu bölgede yer alan ağaçları cinsine, özelliklerine göre tek tek tespit ederek bölgenin ağaç envanterini hazırladıklarını aktaran Erdoğan, içlerinde anıt ağaçlardan meyve ağaçlarına kadar 17 bin 685 ağaç tespit ettiklerini söyledi.

“BİZİM TESPİTLERİMİZE GÖRE İSTANBUL'DA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN 1 METREKARE2

İstanbul'daki yeşil alanların azlığına değinen Erdoğan, “Belediyenin 5 sene önceki verilerine göre İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 6.2 metrekare. Bizim tespitlerimize göre ise 1 metrekare. Bugün kişi başına düşen yeşil alan Stockholm'de 86, Londra'da 66, her tarafı beton gibi görünen New York'ta bile 23 metrekare. Avrupa'da hiçbir ülkede 15 metrekarenin altında kent yok. İstanbul'da Bakırköylüler olarak şanslıyız; 7-8 metrekare civarında. Yeşil alanlarımıza, yaşam alanlarımıza sahip çıkmak zorundayız" dedi.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin yer aldığı ormanlık arazide Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Müzesi ve Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı planda Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, Basketbol Süper Ligi'nin düzenlediği Ahmet Cömert Spor Salonu, Olimpiyat Evi, Türkiye Su Topu Federasyonu Olimpik Yüzme Havuzu ile Gençlik ve Spor il müdürlüğü havuzu gibi önemli spor tesisleri yer alıyor.

Görüntü Dökümü :

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- Toplantıya katılanlardan görüntü

- Konuşmacılardan görüntü

- Mimarlar Odası Trakya Bölge Temsilciliği Başkanı Mustafa Fazlıoğlu'nun konuşması

- Emekli Orman Mühendisi Yüksel Erdoğan'ın konuşması

- Yüksel Erdoğan ile röp.

-Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesi kampüsünün havadan görüntüsü (EK GEÇİLECEK)

