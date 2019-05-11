DHA İSTANBUL - (HAVADAN GÖRÜNTÜYLE) 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ CEZALARINA PROTESTO (2)

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Zeki GÜNAL - İstanbul

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yasak geçişlerle ilgili cezaları protesto eden hafif ticari araç sürücüleri eylem yaptı. Yenikapı Miting alanında toplanan çok sayıda sürücü, araçlarıyla konvoy halinde Anadolu yakasına geçti.

Sosyal medyada '15 Temmuz Köprüsü Panelvan Ceza Mağdurları' isimli oluşumu kuran grup, Yenikapı'da bulunan etkinlik alanında toplanarak konvoyu oluşturdu. Araçlarına Türk bayrakları ve balonlar asan sürücüler, 'UKOME İhlal cezası neden mesaj gelmiyor' ve 'Vatandaş bu yükü taşıyamaz' yazılarının bulunduğu dövizleri araçlarının camlarına astı. Yenikapı etkinlik alanından yola çıkan sürücüler, Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesine doğru kornalar eşliğinde tek şeritten gitti.

HAKSIZ VE ANLAMSIZ CEZALAR SİLİNECEK

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu mağdur vatandaşların eylemine katıldı. Ağaoğlu, haksız ve anlamsız cezaların silineceğini belirterek, bundan sonra küçük araçların da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden serbestçe geçebilmesinin sağlanacağını söyledi. Yaklaşık 100 gündür kesilen cezalar biriktiğini ifade eden Aydın Ağaoğlu, “Cezalar her gün tek tek kesildi ama bir anda gönderildiği için çok büyük meblağlara ulaştı. Bazı insanlarımızın uykuları kaçtı. Kimisi arabasını sattı kimi işinden ayrıldı ve aldığı tazminatı bu geçiş paralarına ödedi. Kimisi de kredi çekti. En kısa sürede bu tahsil edilmiş bedellerin iadesi ve geçişlerin serbestliğiyle ilgili yasal düzenleme yapılmalı. Mutlu sona ulaştık. Bugün gülümsüyoruz ama günlerce bu insanlar uyuyamadılar. Bugün beşinci toplantımız. Bu beşinci toplantı şükran toplantısıdır" dedi.



BU SİYASİ BİR YATIRIM DEĞİL, HİZMETTİR

Uygulamanın hayata geçmesinin siyasi bir yatırım olmadığı, hizmet olduğunu ifade eden Ağaoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi açıklaması var. 'Tüm birinci sınıf araçlar aks aralığı 3.20 altında ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş hakkı vardır' İBB bunu internet sitesinden duyurmuş ve bu konu haber olmuş. Geçtiğimiz hafta konuyu Kamu Baş Denetçisine anlattık, belge ve evraklarımızı sunduk. Karayollarının bu cezayı kesebilmesi için cezaya kaynak gösterdiği 6001 sayılı kanunun 15. Maddesi 2. Fıkrasına uyması gerekir. O maddeye göre Karayollarına getirilen erişim kısıtlamaların resmi gazetede yayınlanması lazım buna da uyulmadı. Bu esastan da sakat, cezaların kanuni ilkesine de aykırı. Bu cezalar hukuka da dayanmadığı için bu cezaların kaldırılması siyasi idare tarafından yapılmasaydı yargı erki tarafından sağlanacaktı" diye konuştu.

90 BİN LİRALIK CEZA YEDİM

Mağdurlardan Selçuk Tok ise, “15 Temmuz Şehitler köprüsünden ihlalli geçiş yaparak 90 bin lira ceza tutarına sahibim. Aracım, yaklaşık 74 bin lira ediyor. Bu ödeyemeyeceğimiz bir rakam. Bununla ilgili olarak devlet büyüklerimizden yardım istedik. Sesimizi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Binali Yıldırım'a duyurabildik. Gerekli düzenlemelerin yapılacağını ve kesilen cezaların affedileceğine yönelik çok güzel açıklamalarda bulundu bunların sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.

SORUNUMUZ ÇÖZÜLECEĞİ İÇİN KUTLAMA MAHİYETİNDE TOPLANDIK

15 Temmuz Şehitler Köprüsü mağdurlarından Özcan Bozkurt de 81 bin 504 lira ceza yediğini ifade ederek, “72 usulsüz geçişten bu kadar para cezası kesildi. Bunu ödeyebilecek durumumuz yoktu, ödeyemezdik hiçbir şekilde de. Cezalar biz çok geç tebliğ edildi. Binali Yıldırım'ım sesimizi duydu ve konuyla ilgili olumlu mesajlar verdi. Kutlama mahiyetinde buradayız" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Araçlardan görüntü

-Araçlara asılan pankartların görüntüsü

-Araçlara asılan Türk bayrakları

- Mağdur Selçuk Tok ile röp.

- Mağdur Özcan Bozkurt ile röp.

- Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile röp.

-Araçlardan toplu görüntüler

-Camlarda bulunan dövizler

-Araçların farklı noktalardan ilerlemesinden görüntüler

-Genel ve detaylar