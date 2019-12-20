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DHA İSTANBUL - (havadan görüntülerle) İNGİLİZ GEZGİN KADIN KOŞARAK 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEN GEÇTİ (1)
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Ali AKSOYER - Oğuzcan YAZAR - İstanbul - - NEPAL'deki yoksul çocuklar için İngiltere'den hareket eden ve 1 yıldır yanında çekerek taşıdığı küçük karavan ile yürüyen gezgin ve maraton koşucusu Rosie...
GÜNDEM 20.12.2019, 12:04
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Ali AKSOYER - Oğuzcan YAZAR - İstanbul - - NEPAL'deki yoksul çocuklar için İngiltere'den hareket eden ve 1 yıldır yanında çekerek taşıdığı küçük karavan ile yürüyen gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope, 15 Temmuz Şehitler köprüsünden geçti. 73 yaşındaki gezgin, yanında çekerek taşıdığı karavan koşarak köprüde ilerledi.
Görüntü Dökümü:
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-Kadının köprüden geçmesi
-Geçişin havadan görüntüleri
14°
kapalı
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