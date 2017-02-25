Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beyaz Saray’da Sansür Uygulaması
Beyaz Saray’da basına Sansür Uygulaması
2017 hac kuraları çekildi
Hac kuraları çekildi, sonuçları öğrenmek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdam mesajı
Cumhurbaşkanı'ndan bir referandum mesajı daha
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali Aligül'le ilgili karar verildi
Dün serbest bırakılmıştı, kundakçı, tutuklandı

DHA İSTANBUL - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) BARAJLAR YAZA HAZIR; SADECE YÜZDE 12'LİK BOŞLUK KALDI

  Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,() İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 87.39'a ulaştı. Bir başka değişle İstanbul barajlarının sadece yüzde 12.61'si boş durumda. Darlık ve Istarancalar barajlarında doluluk oranı yüzde...

DHA İSTANBUL - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) BARAJLAR YAZA HAZIR; SADECE YÜZDE 12'LİK BOŞLUK KALDI

 



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 87.39'a ulaştı. Bir başka değişle İstanbul barajlarının sadece yüzde 12.61'si boş durumda. Darlık ve Istarancalar barajlarında doluluk oranı yüzde 100 olarak ölçüldü. Ömerli barajında yüzde 91.25, Terkos 'da 93.59, Alibeyköy barajında yüzde 92.62 doluluk oranlarına ulaştı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 37.6'YA İNMİŞTİ

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. Kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından İstanbul'daki baraj doluluk oranları yüzde 36.37'ye kadar inmişti. Ancak İstanbul'da etkili olan kar yağışı ardından gelen yağmurlarla baraj doluluk oranlarında büyük artış yaşanmasına neden oldu.

İKİ BARAJ TAMAMEN DOLDU

İstanbul barajlarından Darlık ve Istrancalar barajları tamamen doldu. Bu barajlarda doluluk oranı yüzde 100 olarak kayıtlara geçti. Terkos'da yüzde 93.59, Alibeyköy barajında yüzde 92.62, Ömerli'de 91.25 doluluk oranları ölçüldü. İstanbul barajlarında şu anda sadece yüzde 12.72'si boş durumda.

Barajlardaki 2 aylık doluluk oranı şöyle:

 

Baraj adı..............2016 Kasım........................24 şubat 2017

Ömerli .................% 40.57.................................% 91.25

Darlık....................%44.88....................... ………..%100.00

Terkos...................%43.66........................ ……….%93.59

Alibeyköy................%35.65............................... %92.62

Büyükçekmece........ %30.61.............................. %80.54

Sazlıdere..................%32.41...............................%65.04

Istrancalar............... %48.35...............................%100

Kazandere..................%59.28.............................%91.30

Pabuçdere...................%20.91........................ ….%91.62



Görüntü Dökümü:

--------------

-Sırasıyla Kazandere, Ömerli ve Alibeyköy barajlarından havadan görüntüler

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.