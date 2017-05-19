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DHA İSTANBUL - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - ATATÜRK İÇİN DALDILAR, BİSİKLETE BİNDİLER

  Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,() 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programları çerçevesinde Kadıköy, Atatürk parkı önünde “Ata'ya Saygı Gençlik Dalışı" yapıldı. Dalgıçların, "Atatürk'ün Gözleri"...

DHA İSTANBUL - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - ATATÜRK İÇİN DALDILAR, BİSİKLETE BİNDİLER


 
Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programları çerçevesinde Kadıköy, Atatürk parkı önünde “Ata'ya Saygı Gençlik Dalışı" yapıldı. Dalgıçların, "Atatürk'ün Gözleri" tablosunun bir kopyası  ve Türk bayrağı ile sudan çıkışları sahilde toplanan kalabalık tarafından alkışlandı. Kadıköy Belediyesinin 19 Mayıs  ile ilgili düzenlediği 12 kilometrelik bisiklet turuna ise yüzlerce bisikletli katılırken etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

12 KİLOMETRELİK BİSİKLET TURU DÜZENLENDİ
Kadıköy Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kalamış, Atatürk parkında düzenlediği “19 Mayıs Gençlik ve Spor Şöleniö renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamalar kapsamında düzenlenen 12 kilometrelik bisiklet turunun startını Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu verdi. Yüzlerce bisikletlinin, Türk bayrakları ve balonlarla süsledikleri bisikletleriyle katıldığı bisiklet turunda vatandaşlar, Bağdat Caddesi, Selamiçeşme, Kadıköy minibüs yolu, Bayar caddesi üzerinden Bostancı'ya ulaşıp, tekrar Bağdat Caddesi üzerinden Kalamış'a geri döndüler.

ATATÜRK İÇİN DALDILAR
Kutlamalar kapsamında gerçekleştirilen “Ata'ya Saygı Gençlik Dalışıö ise kıyıda toplanan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, Bahçeşehir ve Koç Üniversiteleri su altı kulüplerinden sporcuların katıldığı dalışta su altında Türk bayrağı ile resim çektiren dalgıçlar, daha sonra ellerindeki su altı meşaleleri ile yüzeye çıktı. Bu sırada Atatürk'ün gözleri tablosunun bir kopyası  ve Türk bayrağı açan dalgıçlar kıyıda bulunanlar tarafından uzun süre alkışlandı. Dalgıçlar denizin içinde hep birlikte "İzmir marşı" nı söyledi  Öte yandan Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyesi Japon işadamı Yoshinori Mariwaki de etkinlik sırasında Japon bayrağı açtı. Yoshinori Mariwaki'nin Atatürk hayranı olduğu ve bu nedenle etkinliğe katıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Etkinliklerin havadan görüntüleri

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