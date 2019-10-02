DHA İSTANBUL - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)  172 YILLIK OKUL SAĞLAM 40 YILLIK OKUL İSE HASARLI

Haber-kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL

Üsküdar'da 172 ve 88 yıllık iki okul binası sağlam, 40 yıllık bina hasarlı bulundu. 40 yıllık hasarlı okuldaki öğrenciler hasarsız olduğu tespit edilen iki okula taşındı. Hasar gören 40 yıllık bina ile öğrencilerin taşındığı hasarsız binalar havadan görüntülendi

İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki ardından kentteki bazı okullarda hasar tespit çalışmaları yapılmıştı. İstanbul genelinde 29 okul az hasarlı ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiş, o okulların öğrencileri bir süreliğine başka okullara taşınarak eğitim öğretimlerine orada devam etmeleri sağlanmıştı. O okullardan biri olan Üsküdar'daki Burhan Felek Anadolu Lisesi'nin yaklaşık 40 yıl önce yapılan binasında çalışmalar sonucunda hafif hasar tespit edildi. Burhan Felek Anadolu Lisesi öğrencilerinin bir kısmı aynı bahçede bulunan ve hasarsız olan 172 yıllık tarihi binada, yaklaşık 200 öğrencinin bulunduğu 12. sınıflar ise daha önce Paşakapısı Adliyesi olarak kullanılan Aziz Mahmud Hüdayi Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nde eğitim görmeye başladı.

Aynı bahçede bulunan ve 172 yıl önce yapılan tarihi bina ile hemen karşısındaki 88 yıllık binanın ise hasarsız olduğu tespit edildi. Depremde hasar gördüğü tespit edilen okul binası ile hasarsız olduğu tespit edilen 172 yıllık bina ile 88 yıllık bina drone ile havadan görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-40 yıllık oklu binasından görüntü

-Aynı bahçedeki172 yıllık binadan görünü

-88 yıllık olan okuldan görüntü

-Binaların havadan görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler