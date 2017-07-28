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DHA İSTANBUL - (HAVADAN GÖRÜNTÜ) 3 DEV VİNCİN YERLE BİR OLDUĞU  HAYDARPAŞA LİMANI SAVAŞ MEYDANI GİBİ 

  Ali AKSOYER / İstanbul İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve dolu yağışının verdiği zarar sabah gün ışıdığında ortaya çıktı. Haydarpaşa limanı devrilen vinçler ve ardından çıkan yangının ardından...

DHA İSTANBUL - (HAVADAN GÖRÜNTÜ) 3 DEV VİNCİN YERLE BİR OLDUĞU  HAYDARPAŞA LİMANI SAVAŞ MEYDANI GİBİ 


 
Ali AKSOYER / İstanbul
İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve dolu yağışının verdiği zarar sabah gün ışıdığında ortaya çıktı. Haydarpaşa limanı devrilen vinçler ve ardından çıkan yangının ardından adeta bir savaş meydanına döndü. Liman şu anda kullanım dışı kalırken, hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Kötü hava koşullarının en fazla zarar verdiği Haydarpaşa limanında ortaya çıkan zarar gün ışıklarıyla birlikte ortaya çıktı. Devrilen vinçler ve ardından başlayan yangın nedeniyle limanda şu anda yükleme ve boşaltma yapılamıyor. Liman sahasında şu anda zarar tespit çalışmalarının sürdüğü tamamlanmasının ardından enkazların kaldırılma işlemlerine geçileceği öğrenildi. Liman bölümünde bazı konteynırlarında  hasar gördüğü görüldü. 

Görüntü Dökümü:
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- Haydarpaşa Limanı'nın havadan görüntüleri

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