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DHA İSTANBUL - HAVACILIK SEKTÖRÜNE YÜZDE 10 İNDİRİM

  Haber: Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bugün yayınladığı bir genelge ile havacılık sektörüne destek olmak amacıyla, tüm hizmet tarifelerinde yüzde 10 indirime gidildiğini ve Euro olarak...

DHA İSTANBUL - HAVACILIK SEKTÖRÜNE YÜZDE 10 İNDİRİM

 

Haber: Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,()

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bugün yayınladığı bir genelge ile havacılık sektörüne destek olmak amacıyla, tüm hizmet tarifelerinde yüzde 10 indirime gidildiğini ve Euro olarak belirlenen tüm ücretlerin de TL'ye çevrildiğini duyurdu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan'ın onayı ile havacılık sektörünü desteklemek amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün verdiği hizmetler karşılığında aldığı ücretlerde 2017 yılı için yüzde 10 indirim yapma kararı alınmıştır. Yeni indirimli ücret tarifesi yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca, 2016 yılı hizmet tarifesinde yer alan Euro olarak belirlenen ücretler de, 30.12.2016 tarihli kur dikkate alınarak TL.'ye çevrilmiştir."

 

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