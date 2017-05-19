Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sözcü Gazetesi avukatı Celal Ülgen "Buradan FETÖ'cü çıkmaz"
"Sözcü'den Fetü'cü çıkmaz"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'dan Sözcü Gazetesi'ne operasyon açıklaması
İrfan Fidan'dan Sözcü Gazetesi'ne operasyon...
Sözcü Gazetesine operasyon ve tepkiler...
Sözcü'ye operasyon Türkiye'yi ayağa kaldırdı
SÖZCÜ GAZETESİNİN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI
Sözcü Gazetesi'nin Avukatı'ndan açıklama

DHA İSTANBUL - (hastanedeki yaralı taraftarlar) İSTİKLAL CADDESİ'NDE TARAFTAR KAVGASI : 1'İ BIÇAKLA 6 YARALI, 4 GÖZALTI... (4)

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Özgür EREN - İSTANBUL Final Four için İstanbul'a gelen Olympiakos taraftarlarıyla bir grup taraftar arasında İstiklal Caddesi'nde kavga çıktı.  YARALILAR VAR, GÖZALTILAR OLDU Final Four için İstanbul'a...

DHA İSTANBUL - (hastanedeki yaralı taraftarlar) İSTİKLAL CADDESİ'NDE TARAFTAR KAVGASI : 1'İ BIÇAKLA 6 YARALI, 4 GÖZALTI... (4)

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Özgür EREN - İSTANBUL
Final Four için İstanbul'a gelen Olympiakos taraftarlarıyla bir grup taraftar arasında İstiklal Caddesi'nde kavga çıktı. 

YARALILAR VAR, GÖZALTILAR OLDU
Final Four için İstanbul'a gelen ve Taksim'deki bir otelde kalan Olympiakos taraftarlarından bir bölümü İstiklal Caddesi'nde meşale yakıp sloganlar attı. Bunun üzerinde çevrede bulunanlarlar Yunan taraftarlar arasında kavga çıktı.
Kavga sırasında havai fişekler de kullanıldı. Kavgaya polis müdahale etti. Olaylarda 6 Yunan taraftarları yaralandı. Yaralılardan birinin bacağından bıcaklandığı öğrenildi. Kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi ise polis merkezine götürüldü. Yaralı taraftarlardan ikisinin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

KAVGA ANI GÖRÜNTÜLENDİ
Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:
-------------
-EK GÖRÜNTÜ
-Hastanedeki yaralı taraftarlar

////////
-Kavgadan görüntüler (cep telefonu)
-İstiklal Caddesi'nden görüntü
-Yaralı taraftarlar
-Gözaltına alınanlar
-Detaylar

FEED

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246