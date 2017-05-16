DHA İSTANBUL - HASTANEDEKİ BALTALI SALDIRIDA 3 GÖZALTI

Haber :Çağatay KENARLI / İstanbul

Arnavutköy Devlet Hastanesi'nin Acil Servisi'ndeki baltalı saldırganın da arasında bulunduğu 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne geçtiğimiz pazar akşamı gelen bir grup, hastalanan yakınlarına öncelik sağlanmadığını iddia ederek tartıştıkları hastane görevlilerine baltayla saldırmıştı.

İki güvenlik görevlisinin yaralandığı baltalı saldırı sonrası çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarında yaptığı incelemede baltalı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen C.G.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Kavgadan görüntü

-Saldırganların görüntüsü

-Baltayla saldırması

-Baltayı kapıya saplaması

-Olayı seyreden hastalar

-Genel ve detaylar

16.05.2017 - 13.43 Haber Kodu : 170516102