Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı
YSK bu hafta içerisinde referandum tarihini açıklar
YSK bu hafta içerisinde referandum...
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu 
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi...
Trump, 'Meksika duvarı' kararını imzaladı
ABD ile Meksika arasına duvar

DHA İSTANBUL- HASTANEDE SİLAHLI KİŞİ PANİĞİ

  Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL- Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik binasının içinde duvarlara silahla ateş açan kişi gözaltına alındı. Başhekimlik binasının duvarlarına 16 mermi isabet ettiği...

DHA İSTANBUL- HASTANEDE SİLAHLI KİŞİ PANİĞİ

 

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik binasının içinde duvarlara silahla ateş açan kişi gözaltına alındı. Başhekimlik binasının duvarlarına 16 mermi isabet ettiği belirlendi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik binasına gelen Ferdi E. bağırarak silahla binanın duvarlarına doğru ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri silahlı kişiyi gözaltına aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, başhekimlik binasının duvarlarına 16 mermi isabet ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan Ferdi E.'nin ilk ifadesinde, “Eşinden boşandığı için psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve ilaç kullandığını" söylediği öğrenildi. Ferdi E.'nin uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak ve kasten yaralamadan kaydı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinin ardından Asayiş Şube müdürlüğüne gönderildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------------

-Hastaneden görüntü

-Başhekimlikten görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.