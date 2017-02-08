DHA İSTANBUL - HALK SAĞLIĞI MÜDÜRÜ GÜNER: AİLE HEKİMİNİ YA DÜKKANIN YA DA CAMİNİN ALTINDA ARIYORUZ

* Hedeflerinin 2019'da her 2 bin kişiye bir aile hekiminin düşmesi olduğunu söyleyen İstanbul'un yeni Halk Sağlığı Müdürü "Aile hekimliğinin itibarını artıracak binaları bakanlık tarafından tesis etmek istiyoruz.. Bundan sonra daha güzel yerlerde daha fazla aile hekimini hizmete sunacağız." diye konuştu.

Enver Alas, İstanbul

İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Abdullah Emre Güner, İstanbul'da 4 bin 361 aile hekimliği biriminin bulunduğunu, hedeflerinin 2019'da her 2 bin kişiye bir aile hekiminin düşmesi olduğunu söyledi. Bu sayının bugün itibari ile 3 bin 300 kişi olduğu öğrenildi

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü görevine 4 Ocak'ta atanarak başlayan Abdullah Emre Güner, toplantı düzenledi. Topkapı Eresin Otel'de gerçekleşen toplantıda Abdullah Emre Güner, basın mensuplarına Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İstanbul'da 4 bin 361 aile hekimliği birimi bulunduğunu belirten Güner, Sağlık Bakanlığı'nın hedefinin 2019'da her 2 bin vatandaşa bir aile hekiminin düşmesi olduğunu söyledi. Bununla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını kaydeden Güner, "Aile hekimlerinin kronik hastalıklarla ilgili takipleri ve şartları artırılacak. Vatandaş hastaneye gitmeden kendi sağlığını korumuş olacak" diye konuştu.

"AİLE HEKİMİNİ YA BİR GİRİŞ KATTA YA DÜKKANIN YA DA CAMİNİN ALTINDA ARIYORUZ."

Abdullah Emre Güner şunları söyledi:

"Aile hekimliğini daha güzel bir sistematiğe getirmek istiyoruz. İstanbul hızlı bir şekilde aile hekimliğine geçti. Aile hekimini ya bir giriş katta ya dükkanın ya da caminin altında arıyoruz. Biraz daha aile hekimliğinin itibarını artıracak binaları bakanlık tarafından tesis etmek istiyoruz. İnşallah çalışmalarımız sürüyor. Bundan sonra daha güzel yerlerde daha fazla aile hekimini hizmete sunacağız."

KRONİK HASTALIKLARIN TAKİBİ

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Abdullah Emre Güner, kanser ve obezite gibi hastalıkların engellenmesi için aile hekimlerinin rolünün ne olacağıyla ilgili bir soruya karşılık "Aile hekiminden, tansiyon ve diyabet takibi olsun gelen hastanın obeziyeteye yönelik takibi olsun bunların takibini yapmasını istiyoruz. Eksik kaldığı noktalarda da Toplum Sağlık Merkezleri'mizde konuşlandırdığımız diyetisyenlerimiz ya da diğer branş uzmanlarımızla beraber bunları takip etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"AKTİF SALGIN BEKLENTİSİ YOK"

Salgın hastalıklarla ilgili bir soru üzerine de Güner, Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul'da takip ettiği erken uyarı sistemi olduğunu hatırlattı. Güner, "Sistemin belirli kriterleri var. Erken uyarıya alınan bir salgın tehdidi mevcut belli basamakları aştıktan sonra salgın olarak kabul ediliyor. Kızamık gibi çeşitli hastalıklara karşı aşılama yöntemiyle zaten önüne geçmiş oluyoruz. Şu anda aktif bir salgın beklentisi yok. Grip salgını denilen şey de aslında grip vakalarında artıştır" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıdan görüntüler

-Basın mensupları

-Abdullah Emre Güner'in açıklamaları

-Soruları yanıtlaması

-Genel ve detaylar