DHA İSTANBUL- HALİÇ-KEMERBURGAZ DEKOVİL HATTI İHALESİ ŞUBAT AYINA ERTELENDİ





Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA- Yaşar KAÇMAZ /İSTANBUL,()

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 Ocak'ta ihale edileceği duyurulan Haliç-Kemerburgaz arasında yapılması planlanan dekovil hattı ihalesi, 1 Şubat'a ertelendi. İBB yetkilileri, 'projede revizyon yapılması' nedeniyle ihalenin ertelendiğini ifade etti.

Belgrad Ormanı'nda ağaçların işaretlendiği yönünde haberler için, İBB proje kapsamında ağaçlarda böyle bir işaretleme yapmadıklarını, işaretler konusunda bilgilerinin olmadığını açıklamasını yaptı. Kuzey Ormanları Savunması üyeleri ise bu Pazar Belgrad Ormanı'nda doğa yürüyüşü ve basın açıklaması yaparak konuya dikkat çekmeye hazırlanıyor.

İSTANBUL'UN İLK ELEKTRİK SANTRALİ İÇİN KÖMÜR TAŞIYORDU

13 Ocak'ta ihalesi yapılacağı duyurulan Haliç-Kemerburgaz dekovil hattının geçmişi Osmanlı dönemine dayanıyor. Haliç'te bulunan ve günümüzde Bilgi Üniversitesi'nin kampüsü olarak kullanılan Silahtarağa Elektrik Santrali'nden başlayan hat İstanbul'un kuzeyindeki linyit ocaklarına uzanıyordu.

PROJENİN BELGRAD ORMANLARINDAN GEÇEN KISMI HENÜZ ONAYLANMADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Haliç - Karadeniz Sahra Hattı' olarak anılan tramvay hattını, Haliç-Kemerburgaz Dekovil hattı olarak yeniden hayata geçirmek üzere proje hazırladı. Projenin ilk kısmını oluşturan Haliç-Kemerburgaz kısmı İBB'de oybirliği ile kabul edildi. CHP'li Meclis üyeleri projenin Belgrad Ormanı'nı kapsamayan birinci etabına 'ulaşım projesi olması' nedeniyle onay verdi. Belgrad Ormanları'ndan geçecek ikinci kısmı ise henüz meclise sunulmadı. Planı henüz meclise sunulmayan hattın durakları Mithatpaşa, Ayvadbendi, Yovankoru, Ağaçlı, Odayeri ve Göktürk olarak duyurulmuştu.

BELGRAD ORMANI'NDA AĞAÇLAR KIRMIZI VE MAVİ OLARAK İŞARETLENDİ

Belgrad Ormanı'nda duraklardan birinin yer alacağının duyurulduğu Ayvad Bendi mevkinde yan yana saf tutan ağaçların kırmızı ve mavi olarak işaretlenmesi dikkat çekti. Ağaçların dekovil hattının geçeceği rota üzerinde olduğu ve o nedenle işaretlendiği iddia edildi. Ayvadbendi su kemerinin bulunduğu bölgeden Yovankoru'ya ulaşan alanda yapılan işaretlemeler yapıldı.Bazı ağaçlar ise numaralandırıldı.

KAMPANYA BAŞLATILDI, SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Gelişmeler üzerine change.org'da konu hakkında imza kampanyası başlatıldı, 13 bin civarında imza toplandı. Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi ve İBB ve Pendik Belediyesi Meclis Üyesi Tarık Balyalı TBMM ve İBB Meclisi'ne soru önergesi verdi. Önergelerde “Belgrad Ormanı içindeki hat üzerinde ağaçlar neden işaretli; Ormanlık alandaki hattı sınırlar gibi çevreleyen tel örgüler neden var; Henüz ihalesi bile yapılmayan hat için çalışma mı yapılıyor' gibi sorular yönelterek İBB'den proje ile ilgili detaylı bilginin paylaşılması istendi.

İBB: BİZ YAPMADIK

İBB proje kapsamında ağaçlarda böyle bir işaretleme yapmadıklarını, işaretler konusunda bilgilerinin olmadığını açıklamasını yaptı.

KUZEY ORMANLARI SAVUNMASI BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK

Kuzey Ormanları Savunması üyeleri 29 Ocak Pazar günü 11.30'da Belgrad Ormanı'nda Bahçeköy girişinde buluşarak, basın açıklaması yapacağını duyurdu. Açıklamanın ardından grup, orman içerisinde 2. Mahmut Bendi'nden başlayarak gölet etrafında yaklaşık 2 saatlik doğa yürüyüşü yapacak.

660 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK

Ertelenen sözleşme şartnamesine göre, “Haliç Bilgi Üniversitesi'nden başlayarak Cendere vadisini takip edip Ayvad Bendi'nde son bulan ve Göktürk'e uzanan ayrı bir kolu olan yaklaşık 25 km uzunluğundaki tek hatlı güzergah ve üzerinde 10 adet yolcu istasyonu ve 1 adet depo sahası ve bakım atölyesi bulunan toplu taşıma sistemininö ihalesinin yapılacağı belirtildi. Haliç-Kemerburgaz Dekovil Hattının tamamlanması, işe başlama tarihinden itibaren 660 gün olarak duyuruldu.

Görüntü Dökümü:

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-Belgrad ormanında işaretli ağaçlar (arşiv)