DHA İSTANBUL -  HAFRİYAT KAMYONU KAĞIT TOPLAYICISININ AYAĞINI EZDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda çöp konteynerinden kağıt toplayan bir kişinin ayağını yoldan geçen hafriyat kamyonu ezdi.

Taksim Dolapdere Caddesi üzerindeki bir çöp konteynerinden atık plastik ve kağıt toplayan Selahattin Yalçınkaya'nın ayağını yoldan geçen hafriyat kamyonu ezdi. Kazayı görüp Yalçınkaya'nın yardımına koşan çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalede bulundu. Ambulansa alınan Yalçınkaya, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kamyon şoförü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü

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-Yerde yatan yaralı

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Röportajlar

-Yaralının ambulansa alınması

-Kamyon şoförü (Beyaz tişörtlü)

-Polis ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

