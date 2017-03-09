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DHA İSTANBUL- HADIMKÖY'DE 20 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

  Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, geçtiğimiz hafta Arnavutköy Hadımköy'de...

DHA İSTANBUL- HADIMKÖY'DE 20 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

 

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, geçtiğimiz hafta Arnavutköy Hadımköy'de durdurduğu bir kamyonda inceleme yaptı. Ekipler, kamyonda bulunan 14 tank içinde toplam 20 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi. Polis olayla ilgili C.Y., M.B., F.O. ve B.E.'yi gözaltına aldı. Ekipler, akaryakıt tankları içinden numune alarak incelemeye yolladı. Ele geçirilen 20 bin litre akaryakıta el koyulurken şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin kaçak akaryakıttan numune alması

-Kaçak akaryakıt tanklarıyla dolu kamyonun görüntüsü

-Forklift yardımıyla tankların taşınması

-Genel ve detay görüntüler



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