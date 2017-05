DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

10.00/19.00

-Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ümraniye Belediyesince Kozyatağı Hilton Otel'de İslam Ülkeleri Finans Zirvesi'ne, İTÜ AyazağaKampüsü'nde Zeynep Bodur Okyay'a fahri doktora beratının tevcih edilmesi töreninekatılacak.

10.00

-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTTCELLLansman Törenine katılacak.PTT Müzesi- Sirkeci

1- İSTANBUL'DA "TÜRKİYE HUZUR-6" DENETİMLERİ

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN-Özgür EREN-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul, ,

Ülke genelinde akşam saatlerinde başlayan "Türkiye Huzur-6" denetimi kapsamında İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla hava destekli olarak denetim yapılıyor.

Türkiye Huzur denetiminin 6.'sı bu akşam saat 20.00 itibariyle ülke genelinde başladı. İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.

Geniş güvenlik önlemi alınarak sürdürülen "Türkiye Huzur-6" denetimine, polis helikopteri destek veriyor. Sabit noktalarda gerçekleştirilen denetimler saat 23.00'da sona erecek. Gece 01.00'a kadar ise sabit mekanlarda denetimler yapılacak.

Şişli Harbiye'deki uygulamam noktasında bir araçta yapılan aaramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziosmapaşa Haşim Yılmaz Caddesi üzerindeki polis uygulama noktasında özel harekat polislerinin de önlem aldı.



2- KAZADA YARALANAN KADININ CÜZDANI ÇALINDI

* Kaza yapan yaralı kadın sürücünün aracın içinde bulunan cüzdanını çaldılar.



Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul

Olay, Küçükçekmece D-100 Karayolu Bakırköy istikameti yanyolda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Zeynep Cesur (19) önce kaldırıma ardından da yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Kazada otomobil içindeki Cesur'a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Vatandaşlar daha sonra olayı sağlık ekiplerine bildirdi.

CÜZDAN ÇALINDI

Yaralı araç içinde beklerken, yardım amaçlı yaklaşan 2 kişi, Cesur'u araçtan çıkarttıktan sonra, Cesur'un cüzdanını alarak kayıplara karıştı. Bir görgü tanığı ise olayı şöyle anlattı; "Bayağı bir süratlıydı. Kaldırımı fark edemiyor. O esnada sendeledi zaten. Araba oradan uçtu. Ve demire vurdu. Ters döndü" dedi. Kaybolan cüzdan ilgili olarak da görgü tanığı, "2 kişi hemen geldi. Biri siyah yelekli, biri beyaz gömlekliydi. Geldiler. Hanımefendiyi çıkartmaya çalıştılar. Hanımefendiyi çıkarttık. Hemen 112'yi aradık. Beyaz gömlekli abi girdi baktı. Bulamadı. Yok dedi. Aradık bulamadık. Sonra savrulmuştur diye, etrafa baktık. Oralarda da yoktu. Arabanın altında da yok. Çalınmış olabilir. İnsan… Yaptılarsa da Allah belalarını versin." ifadelerini kullandı.

YARALININ DURUMU İYİ

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Cesur hastaneye kaldırıldı. Cesur'un durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kaza il ilgili soruşturma başlattı.

Cüzdanının çalınmış olma ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olay yerindeki görgü tanıklarından bilgi aldı. Polis şüpheli 2 kişiyi arıyor.



3- GAZİOSMANPAŞA'DA 1 MİLYON TL'LİK SAHTE İÇKİ OPERASYONU

*Basılan depoda yapılan incelemede sahte içkilerin tuvalette doldurulduğu tespit edildi.

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul

Gaziosmanpaşa'da yurt dışından kaçak yollarla getirilen içkilerin şişelendiği ve sahte içki üretimi yapıldığı depoya yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan kaçak içki ele geçirildi. Tuvalette ve tuvalet hortumuyla dolduruldukları tepit edilen içkiler, kamyonete yüklenerek emniyete götürüldü.

Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde Gazisomanpaşa'da bir depoya operasyon düzenledi. Çilingir yardımıyla kapısı açılan depoda aramalar yapıldı. Deponun arka kısmında eşyaların altında gizlenmiş kaçak ve sahte içkiler ele geçirildi. Deponun tuvaletinde kurulan bir düzenekle tuvalet hortomuyla içki dolumu yapıldığı tespit edildi. Bir kısmı yurt dışından kaçak yollarla getirildiği, bir kısmının da depoda imal edildiği anlaşılan içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu öğrenildi. Daha sonra imha edileceği belirtilen içkiler, kamyonete yüklenerek emniyete götürüldü. Depo sahipleri ve kaçak içki ile ilgili sorumluların yakalanması için çalışma başlatıldı.

4- EKREM İMAMOĞLU: (SALDIRIYA UĞRAYAN ANIT) EN KISA ZAMANDA TAMİR EDİLEREK YENİDEN YAPILACAK

*Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu:

"Koca koca makamları işgal edip siyaset yaptığını düşünen, ne yazık ki milli duyguları, bayrağı, inancımızı siyasete alet edip, insanların onuruna dokunacak bir takım hamleleri gerçekleşmesine vesile olan provokatif söylemlerde bulunan tüm siyasi kimlikleri kınıyorum"

*Basın toplantısında görüntülü mesajı izletilen Serdar Denktaş, "Tarihi anlatıyorsak Makarios adından bahsetmek zorundayız"

Değer Denktaş ise "Tarihi bir geçmişi anlattığı için bu kompozisoyonu tercih ettik. Bizim onayımızla yapılmıştır"

Haber - Kamera: Enver ALAS-Ersan SAN / İstanbul

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde geçtiğimiz hafta açılışı yapılan Rauf Denktaş Anıtı'nda yer alan Makarios ve Dr. Fazıl Küçük'ün silüetlerinin bulunduğu rölyefin önceki gün bir grubun saldırısıyla zarar gören kısımlarının en kısa zamanda tamir edilerek yeniden yapılacağını açıkladı. Denktaş ailesi ise saldırıya ilişkin, kendilerinin onayıyla yapılan anıtın yansıttığı kompozisyonda herhangi bir sakınca olmadığını ifade etti.

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde Yaşam Vadisi Parkı içindeki Rauf Denktaş Anıtı'nda yer alan Makarios ve Dr. Fazıl Küçük'ün silüetlerinin bulunduğu rölyefin saldırıya uğramasının ardından bugün anıt önünde basın açıklaması yaptı. Heykeltraş Azmi Sekban tarafından bronzdan yapılan anıt önündeki basın açıklamasına aralarında başta CHP olmak üzere çeşitli siyasi partilerin Beylikdüzü ilçe teşkilatı mensuplarıyla, Kıbrıs gazileri ve Beylikdüzü sakinlerinden oluşan kalabalık bir grup katıldı.

ANIT, DENKTAŞ AİLESİNİN ONAYIYLA YAPILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC)'nin var oluş hikayesinin tarihi açıdan yaşatmak adına anıtı ortaya koyduklarını belirten İmamoğlu, anıtın yapım aşamasıyla ilgili bazı bilgiler verdi. Anıtın yapımı için başta Denktaş ailesi ve Denktaş Vakfı yöneticileriyle görüştüklerini vurgulayan İmamoğlu, "Yapacağımız anıt için biz kendilerine üç ayrı tasarım gönderdik. Kabul edilen anıt da işte yaptırdığımız bu anıt oldu" diye konuştu.

"FAZIL KÜÇÜK'ÜN YÜZÜNÜ DARBELEYEN KİŞİLER TARİHİ BİR SÜRECİ BİLMİYOR"

Anıtın esas kahramanı ve odak noktası büyük kahraman Rauf Denktaş olduğunu kaydeden Başkan İmamoğlu, anıtla ilgili şunları söyledi:

"Anıt insanlara aynı zamanda bir şeyleri hissettirmeli, tarihi yaşananları anlatmalı. Denktaş'ın heykelinin bir yanına Denktaş'ın 'İki bayrak' adlı şiiri ve kahraman Türk askeri ile mücahit Kıbrıs Türk askerlerinin ellerinde Türk ve KKTC bayrağının olduğu bir rölyef yapıldı. Ayrıca diğer rölyefte ise Londra'da yapılan görüşmelerde o dönem sözleşmeyi imzalayan Makarios, İngiliz temsilci ve Dr. Fazıl Küçük ile Masaya yumruğunu vuran Rauf Denktaş vardır. Ne yazık ki Fazıl Küçük'ün yüzünü darbeleyen kişiler tarihi bir süreci bilmediklerinin Kıbrıs'ın ne olduğunu bilmediklerinin bir ispatıdır."

"EMNİYETE BİLDİRDİK TEDBİR ALINMADI"

Anıta yapılan saldırının yaşandığın gün, belediye önünde toplanan 40, 50 kişilik bir grubun ellerinde KKTC bayraklarıyla anıtın bulunduğu yere slogan atarak yürüyüş yaptıklarını aktaran Başkan İmamoğlu, konunun emniyete bildirilmesine rağmen hiçbir tedbir alınmadığının altını çizdi.

İMAMOĞLU PROVOKASYON YAPANLARI KINADI

Saldırı öncesinde provokasyonlar yapıldığına dikkat çeken İmamoğlu, "O günün öncesinde bu süreci başlatan ne yazık ki yerelde iktidar partisi mensubu olan birkaç kişinin verdiği demeçler üzüntü vericidir provakatiftir. Koca koca makamları işgal edip siyaset yaptığını düşünen, ne yazık ki milli duyguları, bayrağı, inancımızı siyasete alet edip, insanların onuruna dokunacak bir takım hamleleri gerçekleşmesine vesile olan provokatif söylemlerde bulunan tüm siyasi kimlikleri kınıyorum" diye konuştu.

"OLAYIN YANLIŞ OLDUĞUNU BİLDİRDİLER"

Ekrem İmamoğlu konuşmasında saldırının Ülkücü Hareket veya Milliyetçi Hareket Partisi ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığını belirtti. İmamoğlu, "Başta Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı olmak üzere Ülkücü gençliğin yöneticileri de dahil birçok siyasi beni arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayın yanlış olduğunu bildirdiler" ifadelerini kullandı.

"ANIT TAMİR EDİLİP EN KISA ZAMANDA TAMAMLANACAK"

Saldırıya uğrayan anıtın zarar gören kısımlarının yeniden tamir edileceğini belirten İmamoğlu, "Zarar gören anıt yeniden tamir edilecek. Yarından sonra anıtı sarıp kapatacağız. Heykeltraşlarımız analizlerini yapacaklar ve en kısa zamanda tamamlayacaklar" diye konuştu.

DENKTAŞ AİLESİ SALDIRIYA İLİŞKİN MESAJI

Öte yandan anıtın yapımına onay veren Rauf Denktaş'ın ailesi basın açıklamasına birer görüntülü mesaj gönderdi. Rauf Denktaş'ın kızı Değer Denktaş mesajında, tarihi bir geçmişi anlattığı için bu kompozisoyonu tercih ettiklerini söyledi. Denktaş, "Bizim onayımızla yapılmıştır. Bu tarihin yansıtılmasında hiçbir sıkıntı yoktur. İlk defa yapılmış anlamlı bir anıt oldu" dedi.

SERDAR DENKTAŞ: "TARİHİ ANLATIYORSAK MAKARİOS ADINDAN BAHSETMEK ZORUNDAYIZ"

Eşi Aydın Denktaş ise anıta zarar verilmemesini isterken Serdar Denktaş da "Tarihi anlatıyorsak Makarios adından bahsetmek zorundayız. Bunu çarpıtmak isteyen elbette çarpıtır. Sosyal medya tahriklerine gelmemek lazım. O anıtta toplum lideri Fazıl Küçük'ün silüeti de tahrip edilmiştir. Onun tarihimizde yadsınamaz yeri vardır" ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi yetkilileri, basın toplantısının sonunda, anıta yönelik saldırı anına ilişkin çekilen cep telefonu görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı.

5- OTOMOBİLİN İÇERİSİNDE ÖLÜ BULUNDU

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul

Olay, Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesi Moda Sokakta öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan biligiye göre, 09 R 8352 plakalı otomobil içerisinde öğle saatlerinden beri hareketsiz yatan 44 yaşındaki Metin Kocakaya'yı gören vatandaşlar polise haber verdi.

Polisler, aracın kapısını açınca Kocakaya'nın kafasından vurulmuş halde olduğunu gördü. Hayatını kaybettiği belirlenen Metin Kocakaya'nın cesedini incelemek için olay yeri inceleme ekipleri geldi.

Ekipler, cesedi araçtan çıkartarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Kocakaya'nın cesedi Kartal Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.

Öte yandan cesedin bulunduğu aracın içerisinde bir tabanca ve şizofreni hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç bulundu. Polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken ölümün kesin sebebi otopsi sonucunda belirlenecek.

6- SANİYELERLE DEĞİL, SALİSELERLE KURTULDULAR

Ersan SAN / İstanbul

İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz Pazar meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde üç genç bir parkın önünde kaldırımda sohbet ediyor.. Bir süre sonra birkaç adım atarak sohbet ettikleri yerden uzaklaşmak istiyorlar… İşte o anlarda, birkaç saniye saniye değil, birkaç salise önce durdukları yere doğru takla atarak bir araç geliyor. Gençler ilk şokla önce kaçmaya çalışıyor ancak canlarını kurtardıklarını anlayınca da merakla, yapabilecekleri bir şey olup olmadığını kontrol etmek için kaza yapan aracın başına geliyorlar.

7- TUZLA'DA GEMİDE YANGIN



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

Tuzla'da tersaneler bölgesinde yapımı devam eden sualtı kurtarma gemisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Elektrik tesisatında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tuzla tersaneler bölgesi SNR Tersanesi'nde yapımı devam eden sualtı kurtarma gemisinin elektrik tesisatında saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden tersane çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Yayla ve Tuzla müfrezelerinden itfaiye ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Olayda yaralı ve can kaybı yaşanmazken sualtı kurtarma gemisinde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlattı.

8- YOLCUNUN HOSTESE VERDİĞİ NOT PANİĞE NEDEN OLDU

Haber: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL

İstanbul-Ercan seferini yapan Atlasgobal Havayolları'na ait uçağında bir yolcunun kabin memuruna verdiği yazılı not paniğe neden oldu. Polis ekipleri uçakta arama yaparken, notu yazan yolcu gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Atlasglobal Havayolları'nın İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan KKTC Ercan Havalimanı'na gerçekleştireceği KK1010 sefer sayılı tarifeli uçağı, kalkış için son hazırlıkları tamamladı. Bu sırada bir yolcu elinde bulunan 'Buradan KKTC Başbakanına sesleniyorum olacaklardan ben sorumlu değilim' yalızı not kağıdını kabin memuruna verdi. Bunun üzerine uçağa polis ekipleri çağırıldı. Notu yazan yolcu polis tarafından göz altına alınırken, diğer yolcular uçaktan indirildi. Polis ekipleri not kağıdı üzerine bomba prosedürü uygulayarak uçakta arama yaptı. Olay nedeniyle dün 16.45'de yapılması planlanan İstanbul-Ercan seferi gecikmeye uğradı. Yolcular 4 saatlik rötarın ardından başka bir uçakla saat 20.40'da Ercan'a gönderildi.



9- GAZETECİ AKİF EMRE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yeni Şafak Gazetesi yazarı Akif Emre, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Akif Emre, Beşiktaş'taki ofisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Emre için ikindi namazının ardından Fatih Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Yeni Şafak Gazetesi yöneticileri ile ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazı öncesi Emre'nin eşi Dürdane Emre ve çocukları Taha, Selçuk, Benginur taziyeleri kabul etti. İkindi namazının ardından Emre için cenaze namazı kılındı. Emre'nin cenazesi defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.

10- SURİYELİ GENÇ GÖLETTE BOĞULDU

Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul

Silivri'de arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği gölette boğuldu. Suriyeli Muhammed Ali E.(16) ve 4 arkadaşı Silivri Beyciler Mahallesinde bulunan gölette bir anda suda kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, arama çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saat süren aramaların ardından ekipler Muhammed Ali E'nin cesedine ulaştı. Cenaze olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

11- CHP'Lİ GENÇLERDEN GÜLMEN VE ÖZAKÇA'YA DESTEK

Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul

CHP İstanbul İl Gençlik Örgütleri, KHK ile görevlerinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tutuklanmasını ve KHK'ları protesto etmek amacıyla oturma eylemi yaptı. Saat 20.00'da Bakırköy Meydanı'nda toplanan CHP'liler "Ölüm Değil, Çözüm İstiyoruz" yazılı pankartı açtıktan sonra oturma eylemi yaptı. Alkışlı protesto yapan grup, slogan attı. Şarkı ve türküler de söyleyen grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Öte yandan oturma eylemi sırasında grubun içine giren bir sokak köpeği ilgi odağı oldu. CHP'li gençler aralarında gezen köpeğe sevgi gösterisinde bulundu.



