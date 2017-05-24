DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

09.30

-Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ERASMUS'un 30. yılı kutlamaları toplantısına katılacak.

10.00

- MİT TIR'larının durdurulması görüntülerinin yayınlamasına ilişkin gazeteci Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile görüntüleri Dündar'a verdiği iddia edilen CHP'li Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı dava görülmeye devam edilecek.

11.30

-Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul İl Başkanlığında gerçekleşecek olan haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirecek.

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İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- BAHÇELİEVLER'DE KAZA YAPAN ARAÇ METROBÜS YOLUNA GİRDİ: 1 YARALI

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Bahçelievler D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halinde giden bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce önünde seyreden araca çarptı daha sonra da savrulan araç metrobüs yoluna girerek durdu.

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikameti Bahçelievler metrobüs durağına yakın bir noktada 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan adı öğrenilemeyen 34 AF 4991 plakalı araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek Sabahat Enez'in kullandığı 34 UY 2711 plakalı aracın önüne aniden kırdı. Bunun üzerine iki araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 34 AF 4991 plakalı araç savrulup metrobüs yoluna girerek durdu. Yoldan geçen sürücüler yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, metrobüs yoluna giren açta yaralanan sürücüyü, ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, başka bir kaza ihtimaline karşı önlem aldı. Kaza sonrası İETT görevlilerinin, metrobüs yolunu kısa süreliğine tek şeritten sağladığı görüldü. Kaza nenediyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine çağrılan vinç kaza yapan aracı metrobüs yolundan kaldırarak çekiciye yükledi. Yolun temizlenmesiyle metrobüs seferleri normale döndü.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Kazaya karışan araçlar

- Metrobüs yoluna giren araç

- Ambulanstaki yaralının görüntüsü

- Kazaya karışan aracın çekilmesi

- görgü tanığı il röp

- Genel ve detaylar

24.05.2017 - 00.04 Haber Kodu : 170524001

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2- BEŞİKTAŞ'TAKİ PROTESTO EYLEMİNE POLİS MÜDAHALESİ: 12 GÖZALTI

İstanbul

Ankara'da açlık grevindeyken gözaltına alınan Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in serbest bırakılması için protesto eylemi yapan grububa polis müdahale ederek 12 kişiyi gözaltına aldı.

Beşiktaş Kartal Heykeli Meydanı'nda saat 18.00'de yaklaşık 200 kişilik grup toplandı. Ellerinde pankart ve dövizler bulunan grup, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça lehine sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Çarşıdan geçerek Barbaros Bulvarı'na kadar gelen grubun basın açıklamasına polis izin vermedi. Polis grubun arasına girerek müdahalede bulundu. 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan protestocuların çevik kuvvet polis aracına bindirildikleri görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun toplanması

-Grubun yürüyüşe geçmesi

-Polisin müdahalesi

-Gözaltına alınanaların polis otobüsüne bindirilmesi

-Yaşanan hareketlilik

23.05.2017 - 19.33 Haber Kodu : 170523214

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3- KADIKÖY FİKİRTEPE'DE 'YIKIM' DENETİMİ

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, Fikirtepe'de kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılıp yıkılmayı bekleyen binalarda operasyon yapıldı. Hava destekli denetimde şüpheli 6 kişi gözaltına alındı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekât, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Fikirtepe mahallesinde 97 metruk binada hava destekli Narkotik ve Asayiş denetimi yapıldı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleşen denetimde kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binalara giren polisler arama yaptı. Mandıra Caddesi'nde ise şüpheli kişiler üzerinde GBT sorgulaması yapıldı.

Denetimde üzerinde uyuşturucu bulunan ve pasaportu bulunmayan 5'i yabancı uyruklu toplam 6 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar uyşrutucu ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polisler

-Metruk evler

-Polislerin arama yapması

-Özel Harekât Polisleri

-Gözaltına alınanlar

-Kimlik sorgulaması

-Genel ve detay

23.05.2017 - 19.48 Haber Kodu : 170523223

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4- KADIKÖY'DE RESTORANDA SİLAHLI SOYGUN: 4 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

Kadıköy'de bir fast food restoranına gelen maskeli ve silahlı 5 kişi, restoran çalışanı 4 kişiyi silah kabzesi ile yaraladıktan sonra kasadan aldıkları yaklaşık 10 bin TL'yi alıp dükkan müdürünün aracıyla kayıplara karıştı.

Olay saat 02.30 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi D-100 yanyol üzerinde bulunan bir fast food restoranında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz silahlı ve maskeli 5 kişi levyeyle dükkanın arka kapısını açıp içeri girdiler. Restoran çalışanı 4 personeli ellerindeki silah kabzesi ile başlarından yaralayarak etkisiz hale getiren soyguncular kasadaki yaklaşık 10 TL ile dükkan müdürüne ait bir aracı alıp kayıplara karıştı. Personelin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler yaralı personeller için ambulans istedi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kafalarına darbe alan yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerine gelen polis otoları

-Olay yerine gelen ambulanslar

-Yaralı personellerin ambulansa taşınması

-Polis ekiplerinin çalışması

-Polis memurunun olay yerine güvenlik şeridi çekmesi

-Olay anını polise anlatan personel

-Soyguncuların içinde oldu panelvan aracın gidişi(Güvenlik kamerası)

-Genel ve Detay



24.05.2017 - 04.39 Haber Kodu : 170524006

24.05.2017 - 05.31 Haber Kodu : 170524007



