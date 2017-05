DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezuniyet törenine katılacak.

1- BAŞBAKAN YILDIRIM : DOMATES TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNİN SEMBOLÜ OLDU



Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Kvirikaşvili'nin davetlisi olarak Tiflis'e giden Başbakan Binali Yıldırım, Rusya ile imzalanan yeni anlaşmada domatesin, Türkiye-Rusya ilişkilerinin sembolüne dönüştüğünü belirterek, "Aslında domates dışında hemen hemen her konuda ciddi ilerleme sağlandı. Domates konusunda hassasiyetimizi de onlara ilettik. Açıkçası domatesle ilgili biraz daha zamana ihtiyaç var ama bu ortak bildiride, burada da bir hüküm yer aldı. O hüküm nedir? Mevsimsel ithalata izin verilmesi yoluyla ilk adım atılmış oldu." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gıda, tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın aralarında bulunduğu kalabalık bir heyetle TC-ANA adlı uçakla Tiflis'e gitti. Binali Yıldırım, Tiflis'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"YASAKLAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SON BULACAK"

Bir gazetecinin, "Bugün Rusya ile çok önemli imzalar atıldı. Yasaklar ne zaman kalkacak ticarette, bununla ilgili bir takvim belirlendi mi? Domates ile ilgili yasak kalktı mı? Kalktıysa, onunla ilgili takvim nedir?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bugün Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin toplantısına 12 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının katıldı. Toplantının akabinde, Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev ile bir araya geldik. İkili konuları gözden geçirdik. Uçak krizinden sonra normalleşme sürecinde yeni bir adım daha attık. Neler oldu? Müteahhitlik hizmetleri, teknik müşavirlik, seyahat acentesi, turizm işletmeciliği, otelcilik, kamu ihaleleri, ağaç işleme olmak üzere 6 alanda Türk firmalarına uygulanan yasak, kısıtlamalar mayıs ayı içinde kaldırılma kararı alınmıştır. Diğer bir husus Rusya'da faaliyet gösteren firmaların Türk personel çalıştırılmasına getirilen kısıtlamalar, yasaklar kaldırılmıştır. Bir başka husus, ülkemizden ithalatı yasaklanan taze üzüm, elma, armut, çilek, salatalık ve beyaz ete yönelik yasaklar, bir hafta içinde sonlandırılacaktır. Ayrıca vize konusunda öncelikle uçuş personeli ve hizmet pasaportuna yönelik vizeler, mayıs ayında kaldırılmış olacaktır. Vize ile ilgili diğer konular, iki ülkenin dışişleri bakanları arasında görüşmeler devam edecek ve nihai karar ona göre verilecektir.



"SERBEST TİCARETİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER BÜYÜK ORANDA KALKTI"

Rusya'nın Karantina İdaresi tarafından alınan önlemler neticesinde ithalatı yasaklanan biber, patlıcan, nar, marul, iceberg ve bal kabağı olmak üzere 6 tarım ürününün ithalatının yeniden başlaması için iki ülke arasında bakanlar nezdinde görüşmelerin sürdüğünü belirten Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti.

"Bakanlıklar arasında Mayıs-Haziran aylarında görüşmelere devam edilecek. Karayolu taşımacılığı konusunda da 8 Mayıs'ta yapılan ortak toplantıda bütün kısıtlamalar kaldırılmış ve 16 Mayıs itibariyle uygulamaya geçilmiştir. Akkuyu Nükleer Santrali'nin, stratejik yatırım sınıfında desteklenmesine yönelik bir prensip kararı alınmış ve bu konuda mutabakat sağlanmıştır. Domates konusunda hassasiyetimizi de onlara ilettik. Domates adeta bir sembole dönüştü. Aslında domates dışında hemen hemen her konuda ciddi ilerleme sağlandı. Domates konusunda hassasiyetimizi de onlara ilettik. Açıkçası domatesle ilgili biraz daha zamana ihtiyaç var ama bu ortak bildiride, burada da bir hüküm yer aldı. O hüküm nedir? Mevsimsel ithalata izin verilmesi yoluyla ilk adım atılmış oldu. Yani mevsimsel talepler, ihtiyaçlar dikkate alınarak bir adım atılabilecek. Daha sonra da tabii, tamamen bu konunun çözülmesi için gerekli. girişimler, gayretler devam edecek. Tabiatıyla Rusya da kendi tarım sektörünü, kendi üretim imkanlarını da kollamak, gözetmek ihtiyacı duyuyor. Buna da biz saygı gösteriyoruz. Topyekün baktığımız zaman kısıtlamaların miktarı çok azalmıştır. Serbest ticaretin önündeki engeller büyük oranda kaldırılmıştır."



"GÜRCİSTAN'IN EN BÜYÜK TİCARİ ORTAĞIYIZ"

Gürcistan ziyaretiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, "Bu yıl Gürcistan ile diplomatik ilişkilerimizin kurulmasının 25. yıl dönümü. O tarihten bu tarafa Gürcistan ile ulaştırmadan enerjiye, kültürden eğitim her alanda iş birliğimizi ileri seviyeye taşıyarak, ileri stratejik ortaklık düzeyine ulaştırdık. Serbest Ticaret Anlaşmasını imzaladığımız 2007 yılından bu tarafa da 10 yıldır, Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı durumundayız. Geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacmimiz yaklaşık 1, 4 milyar doları bulmuştur. Gürcistan'a doğrudan yatırım yapan ülkelerin başında da Türkiye gelmektedir. İkili ekonomik iş birliğinin artırılması için hala büyük potansiyel mevcut olup, firmalarımız açısından da Gürcistan önemli ve cazip konumdadır. Bu potansiyelin daha etkin bir şekilde geliştirilmesi için kimlikle seyahat, Batum Havaalanının ortak kullanımı gibi uygulamaları hayata geçirerek, örnek komşuluk ilişkilerini tesis ettik. Benzer bir uygulamayı geçtiğimiz günlerde Ukrayna ile de başlattık" dedi.

"FETÖ İLE MÜCADELE YAKIN İŞ BİRLİĞİMİZ VAR"

Gürcistan ziyaretinde en önemli gündem başlıklarından birinin terörle mücadele olduğunun altını çizen Yıldırım, "Temaslarımızda terörle mücadele önemli gündem başlıklarımızdan biri olacak. FETÖ ile mücadele konusunda da dostumuz, komşumuz Gürcistan'ın aktif desteğini de her zaman gördük, bundan sonra da göreceğimize inanıyoruz. Bu yakın iş birliğimizin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine inancımız tamdır." dedi.



BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU ARTIK BİTİRME AŞAMASINA GELDİ

Ahıska Türklerinin de ortak gündemlerindeki önemli konulardan bir diğeri olduğuna işaret eden Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geri dönüşler konusunda Gürcü makamlarıyla yakın temasımız sürüyor. Bu hususta elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu her vesileyle muhataplarımıza ifade ediyoruz. Gürcistan ile uluslararası ve bölgesel konularda, Türkiye-Gürcistan arasında bir görüş farklılığı yok. Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik Kurumları ile bütünleşme çabalarını destekliyoruz. Hazar enerji kaynaklarının ülkemize ve Batı pazarına taşınması, Gürcistan'ın Batı'ya açılması konusunda da iş birliğimizi sürdürüyoruz. İkili iş birliğinin yanı sıra, Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye olarak üçlü mekanizmayla gerçekleştirdiğimiz önemli işler, yatırımlar da mevcut. Bilindiği gibi Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve TANAP projeleri bölgesel iş birliğini sembolize eden önemli yatırımlardır. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu attı artık bitirilme aşamasına gelmiştir. Bu yıl bitmeden inşallah bu hatta tren çalıştırmaya başlayacağız. Böylece geçtiğimiz hafta Çin'de yapılan 'Orta Koridor Bir Yol Bir Kuşak' projesinin önemli bir halkasını Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan olarak tamamlamış oluyoruz. Bu şu anlama geliyor; Pekin'den Londra'ya kadar modern İpek Yolunun yeniden ihya edilmesi, Marmaray marifetiyle de iki kıtayı denizin altından birleştirerek, bu önemli güzergahın hayata geçirilmesi demektir."

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİRVE YEMEĞİNE KATILMADI...

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - Mehmet İlkay ÖZER, İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25. Kuruluş Yıl dönümü Zirvesi'ne katılan üye ülke devlet ve hükümet başkanları ile bakanları onuruna Dolmabahçe Sarayı'nda vereceği öğle yemeğine katılmadı. Öğle yemeğinde TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım hazır bulundu.

İKİLİ GÖRÜŞMELER DE İPTAL

Zirvenin ardından Mabeyn Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dmitri Medvedev ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'u kabul etmesi bekleniyordu. Bu buluşmalar da iptal edildi. Liderlerin zirvedeki görüşmelerinin yeterli görüldüğü bildirildi.

EVİNE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17:30 sularından Mabeyn Köşkü'nden çıkarak Kısıklı'daki evine geçti.

3- ALS-MNH DERNEĞİ'NE DESTEK GECESİ

Haber-Kamera: Mustafa AKIN / İSTANBUL

ALS farkındalık ayı kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde "ALS-MHN Gala Gecesi" Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Düzenlenen gala gecesinde NETAŞ, ALS-MNH derneğine özel üretim, asansörlü, 3 engelli aracı ile birlikte 9 kişi taşıyabilen bir araç hediye etti.

TFF'nin sosyal sorumluluk bilinciyle imza attığı geceye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Tolunay Kafkas, Ünal Karaman, NETAŞ CEO'su Müjdat Altay, Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal, Galatasaray ile Trabzonsporlu bazı futbolcular, ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek ve çok sayıda davetli katıldı.

EMİNE ERDOĞAN: "HEP YANINIZDA OLACAĞIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, düzenlenen gecede yaptığı konuşmada, sıkıntıların paylaşıldıkça azaldığını vurgulayarak, "Birimizin derdi hepimizin derdidir. Şayet toplumca birbirimizin derdine karşı duyarlı olup farkındalık geliştirebilirsek hayatın yükünü birlikte omuzlayabiliriz" dedi.

Elinden gelen her türlü desteği vermek için bu geceye katıldığını dile getiren Emine Erdoğan, "Hep yanınızda olacağımı bilmenizi isterim. ALS hastası kardeşlerimin neler yaşadığını tam olarak bilmemiz elbette mümkün değil. Son derece zor bir hastalık. Rabbim imtihanlarını kolay kılsın. En azından onların ve yakınlarının sıkıntılarını biraz olsun hafifletebilirsek ne mutlu bize. Devletimiz bu hastalara yönelik çeşitli mevzuat çalışmaları yapmak yanında evde sağlık hizmeti sunarak hem hastaların hem de yakınlarının yaşamlarını kolaylaştırma gayreti içinde. ALS Derneği'ne çalışmalarında başarılar diliyorum. Ben de fahri bir üyeniz olarak tüm vatandaşlarımızı destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

YILDIRIM DEMİRÖREN: "İNSANLIK SÜPER LİGİ'NİN ŞAMPİYONLARI"

ALS hastalarına destek çağrısında bulunan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, galada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Adanalı ALS hastası Yasin Asma ile bundan birkaç ay önce telefonda yaptığı görüşme; eminim herkesin yüreğine dokunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, ALS hastalarından da ilgisini esirgemezken, bizlere de önemli sorumluluklar düşüyor. ALS hastalığı, ilk kez 1874'te tanımlanmış. Aradan geçen 143 yılda ALS'nin tedavisi ne yazık ki hâlâ bulunamadı. Bu noktada bizlere düşen iki tane görev var: Birincisi; ALS hastalarının mevcut durumlarının iyileştirilmesi. İkincisi ise ALS hastalığının tanı ve tedavisi konusunda yapılan bilimsel çalışmalara katkı vermek. Türkiye'de 8 bin insanın ALS hastası olduğu tahmin ediliyor. ALS eskiden kadınlara oranla erkeklerde daha fazla görülürken, son yıllarda kadınlarla erkekler arasındaki bu mesafe eşitleniyor. 1999'dan bu yana ALS Hastalığı ile mücadele eden ve 15 yıldır ALS - MNH Derneği'nin başkanlığını yapan, Trabzonspor'un eski futbolcularından İsmail Gökçek, bu hastalığa karşı savaşın Türkiye'deki sönmez bayrağı. İsmail Gökçek, en az Stephen Hawking gibi ilham verici, özgür ve savaşçı bir ruha sahip. ALS hastalarının bir kısmı biliyorsunuz zamanla konuşma yetisini bile kaybediyor. Ancak İsmail Gökçek, 'Hastanız için yapabileceğimiz bir şey yok, alın evinize götürün' zihniyetini yıkan isimlerin öncülerinden. Elbette eşleri Adalet Gökçek Hanımefendi'yi de unutmamak gerekiyor. Ayrıca bu gece bir şampiyonluk kutlamasıdır. Bu, İnsanlık Süper Ligi'nin şampiyonluk kutlamasıdır. İsmail Gökçek, yıllardır ALS hastalarını sosyal ve ruhsal olarak mümkün olan en iyi duruma getirmek için savaşıyor. İşte bu yüzden İsmail Gökçek ve ALS hastaları, sizler İnsanlık Süper Ligi'nin şampiyonlarısınız ve hep öyle kalacaksınız."

İSMAİL GÖKÇEK: "MANEVİ GÜÇ VERDİNİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın kendisine manevi bir güç verdiğini belirten ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Gökçek'in eşi Adalet Gökçek de Emine Erdoğan'a teşekkür edip, "Hanımefendi bizi çok mutlu ettiniz. İsmail çok mutlu oldu. Yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e de çok teşekkür ediyorum. Her türlü ayrıntıyı bile düşünmüşsünüz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Yıldırım Demirören ile İsmail Gökçek, Emine Erdoğan'a geceye teşrifleri nedeniyle plaket takdim etti. Emine Erdoğan ise NETAŞ CEO'su Müjdat Altay'a plaket verdi. İsmail Gökçek'in eşi Adalet Gökçek de Emine Erdoğan'a seccade takdim etti. Adalet Gökçek ve Sedat Balkanlı'nın eşi Şükran Balkanlı da Başkan Yıldırım Demirören'e teşekkür plaketi takdim etti. Hediye takdimlerinin ardından galaya katılan başkanlar ve futbol ailesinin paydaşları aile fotoğrafında bir araya geldi.

4- İKİTELLİ'DE YAĞ DEPOSUNDAKİ YANGIN HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Haber: Mehmet AKTARAN / İstanbul

İkitelli'de bulunan bir yağ deposunda henüz belli olmayan bir nedenle çıkan yangında yükselen dumalar birçok yerden görüldü. Zaman zaman patlama sesinin duyulduğu ve maddi hasara yol açan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sürerken bir ametör kamera tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde, alevler ve yükselen dumanlar görülüyor. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürdürmek için hızlı hareket ettikleri kameraya yansıyor.

5- İSTANBUL'DA İNSAN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

İstanbul

Fatih'te düzenlenen operasyonda "insan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 12'si tutuklandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Büro Amirliği ekiplerince Fatih'te düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 9'u kadın, 1'i çocuk 16 kişiyi yasa dışı yollarla yurt dışına götürmek istedikleri belirlenen 1'i Türk, 12'si Suriye ve 1'i Irak uyruklu 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda, insan kaçakçılığında kullanılacağı değerlendirilen 2 şişme bot, 4 kürek ve 2 pompa ele geçirildi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 12'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



6- BAKIRKÖY ADLİYESİ'NDE "YAŞAMIN KIYISINDA" SERGİSİ AÇILDI…

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

İstanbul Avrupa Ceza İnfaz Kurumlarındaki yaşamı anlatan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erdoğan Tost ve Samsun Cumhuriyet Başsavcıvekili Vedat Soğukpınar tarafından çekimi gerçekleştirilen "Yaşamın Kıyısında" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

SAVCILAR, HAKİMLER VE ADLİYE ÇALIŞANLARI KATILDI

Bakırköy Adalet Sarayı'nda gerçekleşen "Yaşamın Kıyısında" isimli fotoğraf sergisine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Selami Hatipoğlu ile adliyede görevli hakimler ve adliye çalışanları katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından gerçekleşen etkinlikte konuşan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Selami Hatipoğlu "Cezaevinde yatan hükümlü ve tutukluların içerideki yaşam hikayelerine pek rastlamazsınız, rastlasanız bile bu genellikle anılarından ibarettir" diyerek hükümlü ve tutukluların fotoğraf karelerine yansımış hallerini 'Yaşamın Kıyısında' isimli sergide mutlaka görmeleri gerektiğini söyledi.

"25 YILDIR FOTOĞRAFLA UĞRAŞIYORUM"

Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erdoğan Tost yaklaşık 25 yıldır fotoğraflar uğraştığını ve bunu da amatörce yaptığını belirterek şöyle konuştu: "Bu benim ilk sergim değil. Daha öncede amatörce açmış olduğum sergiler mevcut. Hayatımda fotoğraflar ve kitaplar olmazsa olmazlarımdır. Bu proje önüme sunulduğunda inanılmaz heyecanlandım. Malzemesi insan olan konuda, bu insanlara bir şeyler verebilme umudu, dört elle sarılmamızı sağladı. Gerekli izinler alındı. En büyük yardımı da hükümlü ve tutuklulardan gördük. Onlarda bu fotoğrafları sanki dışarıyla bir bağlantı olarak gördüler. Mutlu oldular ve yanımızda yer aldılar. Bizler görevimiz gereği kürsünün bu tarafındayız. Bu tarafta olunca bu çalışmaya kadar, diğeri tarafı çokta net görememiştik. Bize de o tarafı görmek, hayata bakış açımıza sonsuz katkılarda bulundu. Mutlu olduk."

İKİ GÜN BOYUNCA FOTOĞRAF ÇEKTİK

Samsun Cumhuriyet Başsavcıvekili Vedat Soğukpınar da, Bakırköy Kadın Cezaevi ve Silivri Cezaevi'ndeki yaşam alanlarındaki anları 2 gün boyunca fotoğrafladıklarını söyledi. Soğukpınar, "Her fotoğraf ayrı bir duygu yüklüdür. Bu fotoğraflarda kişilere siz poz verin, biz çekelim demedik. Hayatınızı devam ettirin, biz spontane şekilde sizi fotoğraflayalım dedik. Ve bir köşede biz en güzel anları yakalamayı bekledik. Böyle bir fotoğraf sergisi farkındalık yaratmak amacıyla açıldı" ifadelerini kullandı.

KİTAPLARINI İMZALADILAR

Yapılan konuşmaların ardından Topuz, Tost ve Soğukpınar, sergideki fotoğraflardan oluşan kitaplarını meslektaşlarına ve adliye çalışanları için imzaladı.

